В горах Крыма объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

Крым остается в зоне действия мощного циклона, принесшего на полуостров обильные осадки. В субботу и воскресенье на большей части республики выпал снег. По данным регионального гидрометцентра, высота снежного покрова в горах достигла 20 сантиметров, передает РИА Новости.

Так, по данным синоптиков, в Симферополе выпало пять миллиметров осадков. Утром 30 января в крымской столице прошел мокрый снег, высота снежного покрова составила 10 сантиметров. На метеостанции Ай-Петри в горах Крыма снежный покров достиг 14 сантиметров, а на Ангарском перевале - 20 сантиметров. МЧС объявило о штормовом предупреждении.

"Днем и до конца суток 30 января, ночью и утром 31 января в Крыму ожидаются: снег, мокрый снег, дождь, в южных, центральных и восточных районах очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения. Гололедица. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении. Горные перевалы полуострова остаются открытыми для проезда техники.

Обильные осадки способствовали заполнению водохранилищ Крыма. Так уже полностью заполнены Загорское водохранилище, питающее Ялту и прилегающие поселки, а также Чернореченское водохранилище, питающее Севастополь. Симферопольское водохранилище заполнено на 60 процентов и продолжает быстро наполняться.