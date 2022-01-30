В Сочи из-за шторма затонуло парусное моторное судно

В Хостинском районе Сочи в результате шторма произошло утопление парусного моторного судна Hunter, принадлежащее частному лицу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация об инциденте поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях экстренного ведомства в воскресенье.

Видимых пятен горюче-смазочных материалов в акватории Черного моря нет.

По состоянию на 15.30, специализированная компания производит подъем судна на сушу. Информация о пострадавших не поступала.