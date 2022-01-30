За сутки в России госпитализировано 9 883 заболевших COVID-19

За последние сутки в России госпитализировано 9 883 заболевших COVID-19, это на 32,2% меньше по сравнению с 29 января. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России выявили 121 228 случаев заражения коронавирусом за сутки. Полностью выздоровели 28 944 пациента.
Распределение по субъектам
- Москва - 24 030
- Санкт-Петербург - 17 833
- Московская область - 11 434
- Ханты-Мансийский АО - 2 954
- Пермский край - 2 898
- Свердловская область - 2 712
- Республика Саха (Якутия) - 2 623
- Челябинская область - 2 484
- Ростовская область - 2 341
- Самарская область - 2 155
- Воронежская область - 2 093
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 998
- Архангельская область - 1 996
- Ленинградская область - 1 625
- Краснодарский край - 1 500
- Нижегородская область - 1 492
- Республика Бурятия - 1 407
- Красноярский край - 1 405
- Ставропольский край - 1 390
- Тульская область - 1 180
- Алтайский край - 1 107
- Оренбургская область - 1 091
- Удмуртская Республика - 1 035
- Липецкая область - 990
- Волгоградская область - 942
- Саратовская область - 924
- Кировская область - 919
- Иркутская область - 909
- Калининградская область - 906
- Республика Башкортостан - 852
- Тюменская область - 835
- Омская область - 812
- Ульяновская область - 794
- Тверская область - 781
- Брянская область - 724
- Республика Карелия - 721
- Вологодская область - 700
- Республика Коми - 687
- Мурманская область - 664
- Владимирская область - 650
- Кемеровская область - 643
- Республика Татарстан - 631
- Чувашская Республика - 630
- Рязанская область - 603
- Республика Дагестан - 587
- Забайкальский край - 587
- Новосибирская область - 579
- Смоленская область - 561
- Орловская область - 536
- Республика Калмыкия - 525
- Республика Крым - 511
- Томская область - 510
- Хабаровский край - 501
- Калужская область - 500
- Ярославская область - 494
- Республика Хакасия - 490
- Астраханская область - 475
- Приморский край - 451
- Курская область - 447
- Новгородская область - 440
- Белгородская область - 430
- Пензенская область - 412
- Тамбовская область - 412
- Севастополь - 393
- Чеченская Республика - 359
- Республика Тыва - 352
- Костромская область - 349
- Республика Мордовия - 325
- Курганская область - 286
- Республика Марий Эл - 267
- Псковская область - 237
- Сахалинская область - 236
- Ивановская область - 235
- Кабардино-Балкарская Республика - 210
- Камчатский край - 203
- Республика Адыгея - 197
- Республика Ингушетия - 179
- Карачаево-Черкесская Республика - 176
- Республика Северная Осетия - Алания - 176
- Амурская область - 154
- Республика Алтай - 144
- Магаданская область - 86
- Ненецкий автономный округ - 82
- Еврейская автономная область - 20
- Чукотский автономный округ - 14
Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 737 007 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 330 728 летальных исходов, выздоровели 10 218 151 человек.