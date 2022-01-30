За сутки в России госпитализировано 9 883 заболевших COVID-19

За последние сутки в России госпитализировано 9 883 заболевших COVID-19, это на 32,2% меньше по сравнению с 29 января. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России выявили 121 228 случаев заражения коронавирусом за сутки. Полностью выздоровели 28 944 пациента.

Распределение по субъектам Москва - 24 030

Санкт-Петербург - 17 833

Московская область - 11 434

Ханты-Мансийский АО - 2 954

Пермский край - 2 898

Свердловская область - 2 712

Республика Саха (Якутия) - 2 623

Челябинская область - 2 484

Ростовская область - 2 341

Самарская область - 2 155

Воронежская область - 2 093

Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 998

Архангельская область - 1 996

Ленинградская область - 1 625

Краснодарский край - 1 500

Нижегородская область - 1 492

Республика Бурятия - 1 407

Красноярский край - 1 405

Ставропольский край - 1 390

Тульская область - 1 180

Алтайский край - 1 107

Оренбургская область - 1 091

Удмуртская Республика - 1 035

Липецкая область - 990

Волгоградская область - 942

Саратовская область - 924

Кировская область - 919

Иркутская область - 909

Калининградская область - 906

Республика Башкортостан - 852

Тюменская область - 835

Омская область - 812

Ульяновская область - 794

Тверская область - 781

Брянская область - 724

Республика Карелия - 721

Вологодская область - 700

Республика Коми - 687

Мурманская область - 664

Владимирская область - 650

Кемеровская область - 643

Республика Татарстан - 631

Чувашская Республика - 630

Рязанская область - 603

Республика Дагестан - 587

Забайкальский край - 587

Новосибирская область - 579

Смоленская область - 561

Орловская область - 536

Республика Калмыкия - 525

Республика Крым - 511

Томская область - 510

Хабаровский край - 501

Калужская область - 500

Ярославская область - 494

Республика Хакасия - 490

Астраханская область - 475

Приморский край - 451

Курская область - 447

Новгородская область - 440

Белгородская область - 430

Пензенская область - 412

Тамбовская область - 412

Севастополь - 393

Чеченская Республика - 359

Республика Тыва - 352

Костромская область - 349

Республика Мордовия - 325

Курганская область - 286

Республика Марий Эл - 267

Псковская область - 237

Сахалинская область - 236

Ивановская область - 235

Кабардино-Балкарская Республика - 210

Камчатский край - 203

Республика Адыгея - 197

Республика Ингушетия - 179

Карачаево-Черкесская Республика - 176

Республика Северная Осетия - Алания - 176

Амурская область - 154

Республика Алтай - 144

Магаданская область - 86

Ненецкий автономный округ - 82

Еврейская автономная область - 20

Чукотский автономный округ - 14 Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 737 007 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 330 728 летальных исходов, выздоровели 10 218 151 человек.