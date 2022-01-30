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30.01.2022 11:59
Рубрика: Общество

За сутки в России госпитализировано 9 883 заболевших COVID-19

За последние сутки в России госпитализировано 9 883 заболевших COVID-19, это на 32,2% меньше по сравнению с 29 января. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России выявили 121 228 случаев заражения коронавирусом за сутки. Полностью выздоровели 28 944 пациента.
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  • Чукотский автономный округ - 14

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 737 007 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 330 728 летальных исходов, выздоровели 10 218 151 человек.

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