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30.01.2022 19:20
Рубрика: Власть

"РГ" публикует закон об увеличении штрафов за продажу нелегальных сигарет

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)
Штрафы за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции вырастут в несколько раз: для физлиц - до 10-20 тыс. рублей, для должностных лиц - 30-50 тыс., для юрлиц - 300-500 тыс. рублей. Соответствующий закон публикует "РГ".
Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости
Обязательная маркировка безалкогольного пива может начаться с декабря 2022 года

Кроме того, перевозить немаркированные табак и алкоголь можно будет лишь в пределах нормы. Для табачных изделий - не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 граммов табака или всех этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на человека.

Немаркированного алкоголя можно провозить не более 10 литров на человека.

В случае превышения нормы придется заплатить штраф от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, а саму продукцию конфискуют.

Власть Право Административное право Комментарии к документам Алкоголь и табак

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