"РГ" публикует закон об увеличении штрафов за продажу нелегальных сигарет

Кроме того, перевозить немаркированные табак и алкоголь можно будет лишь в пределах нормы. Для табачных изделий - не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 граммов табака или всех этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на человека.

Немаркированного алкоголя можно провозить не более 10 литров на человека.

В случае превышения нормы придется заплатить штраф от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, а саму продукцию конфискуют.