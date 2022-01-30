"РГ" публикует закон об увеличении штрафов за продажу нелегальных сигарет

Штрафы за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции вырастут в несколько раз: для физлиц - до 10-20 тыс. рублей, для должностных лиц - 30-50 тыс., для юрлиц - 300-500 тыс. рублей. Соответствующий закон публикует "РГ".
Кроме того, перевозить немаркированные табак и алкоголь можно будет лишь в пределах нормы. Для табачных изделий - не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 граммов табака или всех этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на человека.
Немаркированного алкоголя можно провозить не более 10 литров на человека.
В случае превышения нормы придется заплатить штраф от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, а саму продукцию конфискуют.