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30.01.2022 16:15
Рубрика: Культура

Российский гитарист выиграл две награды в США

Текст: Александр Алексеев
Победителей ежегодного международного конкурса Global Music Awards объявили в Калифорнии. В двух номинациях, считающихся одними из самых престижных - Best Album и Best instrumental, серебряные медали вручили джазовому гитаристу-виртуозу Роману Мирошниченко.

В том, что Мирошниченко получит награду в номинации "Лучший инструментал" сомнений почти не было. Ибо техника игры его действительно очень впечатляет, как российских поклонников, так и европейских, американских. И в джазе, и в фьюжне, и в эпизодических погружениях в испанскую музыкальную культуру. Его хвалил Эл Ди Меола, с ним играли и записывались Стив Вай, Саймон Филлипс, Дженнифер Баттен. Да и за 10 лет выиграл, как лучший инструменталист уже пять престижных конкурсов. Поэтому и этот успех Романа Мирошниченко, наверное, мало кого и удивил.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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А вот лавры в номинации "Лучший альбом" впечатлили. Благо в отмеченном релизе "Романа Мирошниченко играет Даниэля Фигейредо" он снова притягательно смешал разные музыкальные культуры и эмоции. Да и состав участников записи очень впечатлил жюри: бразильский пианист Раньери Оливейра, российский St. Petersburg Studio Orchestra из 25 человек, дважды лауреат латинской премии Grammy бразильский гитарист Даниэль Фигейредо…

В итоге получился очень красивый и мелодичный альбом, без обилия привычных для Романа урагана гитарных пассажей и быстрой смены ритмов и напряжения.

"Акустические и электрические гитары в альбоме управляют оркестром. Мы разработали нашу собственную концепцию," - рассказал об этом диске сам Роман Мирошниченко. Осталось подождать его презентации в России.

Культура Музыка Джаз Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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