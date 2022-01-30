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30.01.2022 13:30
Рубрика: Экономика

Самолет "Байкал" совершил первый полет

Текст: Василий Кошкин

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" совершил первый полет. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: Пресс-служба корпорации "Иркут"/ ТАСС
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Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. По словам летчика-испытателя 1-го класса Валентина Лаврентьева, полетное задание было выполнено полностью, все системы работали в штатом режиме.

ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" как перспективный самолет местных воздушных линий и призван заменить в эксплуатации Ан-2.

"В "Байкале" учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке", - отметил Мантуров.

Ключевые параметры самолета были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: две тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1500 км, крейсерская скорость - 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 метров.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минпромторг

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