Самолет "Байкал" совершил первый полет

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" совершил первый полет. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. По словам летчика-испытателя 1-го класса Валентина Лаврентьева, полетное задание было выполнено полностью, все системы работали в штатом режиме.

ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" как перспективный самолет местных воздушных линий и призван заменить в эксплуатации Ан-2.

"В "Байкале" учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке", - отметил Мантуров.

Ключевые параметры самолета были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: две тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1500 км, крейсерская скорость - 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 метров.