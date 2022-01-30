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30.01.2022 23:48
Рубрика: Происшествия

СКР завершил расследование уголовного дела об аферах с билетами в театр

Следственный комитет РФ сообщил об окончании расследования уголовного дела в отношении организаторов крупного мошенничества с билетами в российские театры. Об этом стало известно "Коммерсанту".

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Как уточняется, мошенники продавали билеты в ведущие театры страны, например, в Большой и Мариинский, через сайты-клоны. Билеты на таких сайтах стоили в несколько раз дороже.

Уголовное дело против "билетной мафии" было возбуждено в 2020 году после обращения в полицию руководства Мариинского театра. Отмечается, что все организаторы мошеннической схемы задержаны, им предъявлены обвинения.

В результате своих преступных действий злоумышленники "заработали" свыше миллиарда рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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