СКР завершил расследование уголовного дела об аферах с билетами в театр

Следственный комитет РФ сообщил об окончании расследования уголовного дела в отношении организаторов крупного мошенничества с билетами в российские театры. Об этом стало известно "Коммерсанту".

Как уточняется, мошенники продавали билеты в ведущие театры страны, например, в Большой и Мариинский, через сайты-клоны. Билеты на таких сайтах стоили в несколько раз дороже.

Уголовное дело против "билетной мафии" было возбуждено в 2020 году после обращения в полицию руководства Мариинского театра. Отмечается, что все организаторы мошеннической схемы задержаны, им предъявлены обвинения.

В результате своих преступных действий злоумышленники "заработали" свыше миллиарда рублей.