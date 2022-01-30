Следствие окончательно подтвердило подлинность останков императорской семьи

Подлинность "екатеринбургских останков" полностью подтверждена совокупностью экспертиз, проведенных во время расследования. Такое заявление сделала заявила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России, генерал-майор юстиции Марина Молодцова в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено". Фильм был показан сегодня на Первом канале.

- На сегодняшний день закончены все исследования, направленные на идентификацию данных людей, останки которых были обнаружены, - сказала Молодцова в фильме.

По ее словам, выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы. И они таковы: в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей - Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те, кто им остался верен до конца.

В захоронениях, обнаруженных в 1991 году и 2007 годах, находятся останки тех, кто был расстрелян в доме Ипатьева.

Фильм напоминает, что в 1979 году под Екатеринбургом, в районе Старой Коптяковской дороги, - так называемом Поросенковом логу, - было обнаружено место предполагаемого захоронения останков царской семьи, однако эта находка не стала достоянием общественности. Только в 1991 году было проведено официальное вскрытие могилы, внутри которой обнаружили останки девяти человек. Спустя 16 лет, в 2007 году было обнаружено второе захоронение с останками еще двух человек, оно находилось неподалеку от первого. На основе выводов следствия, проведенного в 90-х годах, был сделан вывод о подлинности "екатеринбургских останков", и с 1998 года они захоронены в усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

Однако результаты расследования тогда не признала Русская православная церковь, не получившая ответов на ряд своих вопросов. Ее просьба о проведении дополнительных экспертиз не была удовлетворена.

В 2000 году Николай II и члены царской семьи были прославлены Церковью как святые страстотерпцы. А в сентябре 2015 года СК РФ возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых: была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. Новое расследование велось во взаимодействии с представителями Русской церкви, которая создала собственную комиссию по изучению результатов экспертиз.

Из важных фактов, установленных в ходе последнего расследования СК, о которых рассказывает в фильме Марина Молодцова:

Вся семья Романовых погибла в доме Ипатьева в течение нескольких минут. Вместе с ними были расстреляны доктор Евгений Боткин, и трое слуг - горничная Анна Демидова, повар Иван Харитонов и камер-лакей Алоизий Трупп. Расстрел продолжался от двух до пяти минут.

Подлинность останков цесаревича Алексея удалось подтвердить благодаря новейшим исследованиям по определению гена гемофилии. Выяснилось также, что носителем этой болезни была и одна из великих княжон - Анастасия. В документальном фильме об этом рассказал директор Научного центра генетики и наук о жизни Университета "Сириус", член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Евгений Рогаев.

Помимо генетиков, признаки гемофилии в останках юноши, найденных в 2007 году в Поросенковом логу, подтвердили и антропологи. "Состояние сосудистой системы гемофилика отличается от нормального, здорового человека. Существуют самые показательные участки скелета, на которых можно было бы видеть эти деформации, связанные с гемофилией. Мы обнаружили некоторое аномальное строение сосудистой ткани бедренной кости", - рассказывает в фильме заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН, доктор исторических наук Мария Добровольская.

Подлинность останков императрицы Александры Федоровны подтвердили найденные коллекционером за рубежом волосы императрицы Александры Федоровны и бабушки Николая II королевы Дании Луизы Гессен-Кассельской. А результаты проведенных экспертиз стали известны лишь в этом январе, рассказал в фильме президент фонда "Поиск" ("Search Foundation Inc") Петр Сарандинаки.

"В Нью-Йорке есть человек, его зовут Николай Башмаков. Он купил на аукционах во Флориде золотой медальон, который принадлежал Александре Федоровне. Там была фотография Александры Федоровны, а за фотографией он обнаружил волосы. А потом он купил рамку из металла с фотографией датской королевы Луизы, бабушки царя по материнской линии, и там в рамке он тоже нашел волосы. Тогда он отдал эти волосы в лаборатории ДНК. Результаты такие: волосы в медальоне совпали на 100% с останками Александры Федоровны, найденными на Коптяковской дороге. Волосы, найденные в рамке Николая II, совпали 100% с останками Николая II, найденными на Коптяковской дороге", - рассказал в фильме Сарандинаки.

В фильме также опровергается легенда, что головы членов царской семьи после их расстрела отсекли и доставили в Москву, чтобы доказать их смерть. Следствие, по словам Марины Молодцовой, не подтвердило это. "Этого не было", - сказала она.

Последнее слово в признании подлинности царских останков остается за Архиерейским собором, который должен был собраться осенью 2021, но из-за пандемии ковида перенесен на май 2022 года.

При этом председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион уже заявлял на телеканале "Россия 24", что на его взгляд "ничего сегодня не мешает признанию подлинности екатеринбургских останков". По его мнению, у членов Священного синода Русской православной церкви "не осталось сомнения в подлинности останков, но решение должно быть за высшим руководством церкви, а высшее руководство церкви - это Архиерейский собор"