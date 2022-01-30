США замораживают военную помощь Египту

Администрацией Белого Дома принято решение пока не направлять в Египет 130 миллионов долларов на усиление сферы безопасности. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в госдепартаменте.

В Вашингтоне считают недостаточными усилия Каира в области соблюдения прав человека. В Белом Доме ожидают, что Каир совершит реальные шаги в деле защиты прав оппозиционеров, журналистов, женщин и гражданского общества. Если этого не произойдет, деньги американцами будут перераспределены в собственный бюджет на безопасность.

Впрочем, заблокированные 130 миллионов - лишь малая часть средств, выделяемых США Египту. Блокировка не касается и прямых закупок Каиром американского вооружения. Например, на этой неделе было объявлено о поставках в Египет самолетов и радиолокационных систем ПВО на сумму более двух с половиной миллиардов долларов.