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30.01.2022 23:30

Теннисист Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open

Текст: Анна Козина
В финале Открытого чемпионата Австралии у Рафаэля Надаля была особенная миссия - выиграть 21-й трофей на турнирах "Большого шлема" и обойти еще двух классных теннисистов - Роджера Федерера и Новака Джоковича (у обоих - по 20 титулов). На прошлогоднем US Open это уже пытался сделать лидер мирового рейтинга Джокович, но ему помешал Даниил Медведев, завоевавший тогда свой первый "Шлем". А вот Рафе, уступавшему 0:2 по сетам, удалось вернуться в игру и стать рекордсменом.

И если в нью-йоркском финале Джокович, боровшийся еще и за календарный "Шлем", перегорел и неожиданно легко отдал титул, то матч с Надалем получился пятизвездочным и пятисетовым. Мы были свидетелями настоящего, захватывающего и зрелищного противостояния. Второй сет, например, длился 84 минуты. Там были и брейки, и отыгранный Медведевым сетбол, и шикарный тай-брейк. Но Рафа, хоть его и называют "королем грунта", топовый игрок на любом покрытии. Даже после травмы стопы, которая надолго выбила его из строя и даже могла заставить завершить карьеру, и перенесенного коронавируса он был готов бегать сам и разводить по углам соперника. Так что пять часов 28 минут на корте и итоговый счет 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля никого не должны удивлять.

Фото: Don Emmert / AFP
Медведев и Надаль заработают почти 5 млн долларов на двоих в финале Australian Open

- Хочу поздравить Рафу. То, что он сделал, это потрясающе, - сказал Медведев в своей речи на корте. - Но, думаю, противостояние "Большой тройки" еще не закончено. Я тоже постараюсь в следующий раз сыграть лучше.

Но, как и на протяжении всего турнира, Медведев боролся не только с профи по другую сторону сетки, но и со зрителями на трибуне, которые вели себя, так скажем, непрофессионально. Кричать перед подачей, сбивать настрой, злобно праздновать ошибки игрока - все это дурной тон в теннисе. Обычно так ведут себя полные дилетанты, почти никогда не видевшие настоящего большого тенниса.

Казалось бы, к австралийцам, каждый год принимающим турнир "Большого шлема", все правила джентльменского поведения на трибунах должны быть знакомы и вдоль и поперек вызубрены. Но выяснилось, что для них незыблемые правила болельщика, похоже, побоку. Публика не просто болела за оппонентов Даниила. Она неистово желала проигрыша россиянину. Всячески мешала ему в самые ответственные моменты. Так было в матче второго круга с Ником Кирьосом, который и сам пытался вывести Медведева из себя.

После затяжного матча 1/4 финала с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, когда Медведев перевернул ход встречи, Даню освистали за упоминание Джоковича. Да, была неприятная история с депортацией, но Даниил говорил о сербе как об игроке, который никогда не сдается на корте. Какое-то время Медведеву удавалось отшучиваться и подкалывать зрителей в ответ в интервью на корте. Но в полуфинале со Стефаносом Циципасом нервы сдали и у него. Формальный повод не был связан с недружелюбным поведением трибун. Медведев поругался с судьей из-за безнаказанных подсказок из бокса Циципаса.

В 1999 году Australian Open выиграл Евгений Кафельников, в 2005-м - Марат Сафин. У Даниила Медведева еще все впереди

"Ты тупой? Его отец разговаривает в каждом розыгрыше. Смотри на меня и отвечай на вопрос", - Медведев был не просто излишне эмоционален. Он бушевал, был озлоблен и агрессивен. Перед арбитром он, конечно, извинился. Но остался злым гением. И в матче против милого и всегда политкорректного во всех смыслах Надаля было очевидно, на чьей стороне симпатии зала. И все же каждый раз кричать под руку - перебор. Судья - после нескольких жалоб россиянина - даже пригрозил вывести нарушителей с арены.

Медведев часто признавался, что ему нравится давление, что как раз негативная энергетика зала его заряжает. Однако в этот раз играть против Рафы и всего стадиона было слишком тяжело - и психологически, и физически.

Авторитетно

Экс-первая ракетка мира, двукратный победитель турниров "Большого шлема", олимпийский чемпион и самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал исход финала Открытого чемпионата Австралии.

Евгений, почему Медведеву не удалось дожать Рафу в трех сетах, ведь поначалу все складывалось для него почти идеально?

Евгений Кафельников: Фортуна отвернулась от Даниила. Сначала, вы правы, все шло по его сценарию. Но был сложный и важный гейм в третьем сете при 3:2 (40:0) на чужой подаче... Этот гейм, который Надаль спас с тройного брейк-пойнта, и сет в целом дали испанцу возможность опять воспрянуть духом: взять три сета подряд и вытащить матч. Мы увидели идеальный триллер. Не отрывался от экрана от первого до последнего розыгрыша. Все получили удовольствие. Думаю, отсутствие Новака Джоковича никто не заметил.

21-й трофей теперь у Рафы. Ожидали, что именно он побьет рекорд?

Евгений Кафельников: Круче никого нет и, вероятно, никого не будет. Исходя из того, что было на кону в этом матче и как этот матч складывался, у меня нет других эмоций, кроме как восхищения. И еще признания того, что Рафаэль Надаль - величайший теннисист за всю историю тенниса. Правда.

А как повлияет ситуация на Даниила? Это болезненное поражение?

Евгений Кафельников: Оно обидное. Но никак не скажется на дальнейших результатах Даниила. Он слишком феноменальный теннисист, чтобы расстроиться и зациклиться на этом поражении. Я уверен, что у него будут еще финалы и титулы "Большого шлема" и звание первой ракетки мира. К сожалению, этого не случилось сегодня и не случится в ближайшие пару недель. Но он добьется своих целей.

И присоединится к вам и Марату Сафину, побеждавшим в том числе и в Австралии...

Евгений Кафельников: Я думаю, рано или поздно - и мы должны это признать - он обгонит и меня, и Марата Сафина, и превзойдет наши достижения. И станет величайшим теннисистом России всех времен.

Кстати

У россиянки на Australian Open все-таки есть титул. Диана Шнайдер стала победительницей юниорского турнира в парном разряде. В тандеме с американкой Клерви Нгунуэ она обыграла представительниц Канады Кайлу Кросс и Викторию Мбоко (6:4, 6:3).

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