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30.01.2022 22:10
Рубрика: Экономика

Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)
Россияне все чаще заказывают еду из ресторанов вместо того, чтобы готовить дома. В заведения общепита мы теперь ходим за общением и эмоциями, а не за едой. Пандемия безвозвратно изменила привычки потребления. Но вездесущие онлайн и доставка не смогли "поработить" нас, вопреки удобству и ковиду.

Победа онлайн-торговли

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В исследовательской компании NielsenIQ констатируют победу онлайн-торговли не только в России. Онлайн стал полной репликой офлайна - потребитель идет туда и за серьезными, и за небольшими покупками, отмечают в компании. Во Франции потребителям больше важен ассортимент свежих продуктов, в Италии - доступность новинок, в Финляндии - удобство навигации по сайтам онлайн-ретейлеров, а в России - оперативная доставка.

Быстрее обычной доставки растет ее экспресс-вариант, когда привезти элементарный набор продуктов могут бесплатно в течение 20-30 минут. За последний год количество онлайн-заказов повседневного спроса выросло в четыре раза, и этот канал продолжает активно расти.

Доля онлайн-продаж удваивается в России второй год подряд. Сейчас она в стране составляет примерно 12-14%, но в скором времени достигнет 20%, оценивал на Гайдаровском форуме управляющий директор Ozon Сергей Беляков. По его словам, до пандемии привычка совершать покупки онлайн у нас только формировалась, а ковид сделал ее необходимостью. Потом мы распробовали всю прелесть - каково не таскать тяжелые сумки домой, и теперь от этой привычки отказываться не хотим.

Международная исследовательская компания Euromonitor International в своем последнем докладе об основных предпочтениях потребителей также отмечает, что во время пандемии даже старшее поколение (от 60 лет) осваивает интернет-покупки.

Вместо гипермаркетов - дискаунтеры

Впрочем, ногами в магазин за покупками мы тоже ходим. Только теперь вместо гипермаркетов потребители все чаще посещают дискаунтеры и "жесткие" дискаунтеры - магазины, напоминающие склады. Сегодня доля продаж товаров повседневного спроса в российских дискаунтерах составляет 32%, подсчитывают в NielsenIQ. Для потребителей дискаунтеры - способ сэкономить. Ровно так же, как приобретение вместо брендовых продуктов товаров собственных торговых марок (СТМ) ретейла. Их доля продаж достигла в России самых высоких за последние пять лет значений - более 5%.

Ресторан - для общения

В ресторанном бизнесе в азиатских странах доля цифровых продаж может достигать 50%, ранее рассказывала генеральный директор KFC в России и СНГ Раиса Полякова. В России, несмотря на несколько волн ограничений, люди возвращаются в общепит. Но доля доставки с каждым локдауном росла, со снятием ограничений падала, но не возвращалась к прежнему уровню.

До пандемии мы заказывали продукты в онлайн из интереса, в локдаун это стало необходимостью, а после переросло в привычку

"Это не значит, что отомрут привычные рестораны. Доля людей, которые ходят в рестораны и хотят там проводить время, очень большая. Потому что люди туда ходят не только за едой, но и за контактом, общением, атмосферой, для того, чтобы иметь возможность выйти из дома", - говорит Полякова.

По ее словам, сейчас, помимо доставки, развивается такой вариант продаж, как click and collect - закажи через приложение и забери в физической точке продаж к определенному времени.

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Освободиться от плиты

При этом доставка готовой еды из ресторана быстрого питания или даже дорогого заведения не конкурент традиционного формата потребления в самом ресторане, считает Сергей Беляков. Это "конкурент" домашнему приготовлению. Люди устали приобретать и обрабатывать купленные продукты и хотят освободиться от этой обязанности. Отсюда и активной развитие dark kitchen - кухонь, работающих только на доставку. Чтобы быть ближе к потребителю, предприниматели готовы делить с другими брендами на этих кухнях часть "стола".

Осознанное потребление

Аналитики Euromonitor International называют одним из главных потребительских трендов последнего времени обеспокоенность изменением климата: 67% опрошенных стараются оказывать меньшее воздействие на окружающую среду.

В России пока этот тренд не так ярко выражен. Сегодня не более 0,1% товаров повседневного спроса в розничных сетях имеют официальный российский сертификат органической продукции, отмечают в NielsenIQ. Только 2% товаров содержат намек на натуральность в названии. Однако 29% покупателей признаются, что употребляют здоровую пищу и практикуют сортировку мусора. Покупатели с каждым годом все больше интересуются "зеленой" повесткой и уже готовы перейти от слов к делу, считают эксперты.

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