Ученые спорят о необходимости четвертых и пятых бустеров от COVID-19

"По опыту 2021 года третьи (бустерные) инъекции вакцин против COVID-19 были эффективны для обеспечения некоторой дополнительной защиты от инфекции, включая вариант "омикрон". Некоторые страны в настоящее время предлагают уже четвертые дозы, но некоторые ученые предупреждают, что бесконечные ревакцинации могут оказаться неэффективной стратегией", - сообщает журнал Nature.

"Мы находимся на совершенно неизведанной территории для вакцинологии", - цитирует издание Дэнни Альтманна, иммунолога из Имперского колледжа Лондона. "Мы фактически имеем программу частых бустеров мРНК-вакцин в качестве чрезвычайной меры, но это может оказаться неправильным".

С начала января в Израиле предлагают сделать четвертую дозу вакцины пожилым людям с ослабленным иммунитетом и медицинским работникам. Как пояснил Nature Ран Балисер, врач общественного здравоохранения в Институте здравоохранения Клалит в Тель-Авиве, власти таким способом надеются защитить уязвимые группы населения от волны "омикрона", основываясь на предварительных данных израильских ученых о том, что четвертая доза снижает риск заражения и тяжелого течения заболевания.

При этом исследователи обсуждают, будет ли трех доз вакцины достаточно, чтобы обеспечить стойкий иммунитет против "омикрона" и других новых вариантов коронавируса у большинства людей - или, возможно, им также потребуется четвертая доза или даже регулярные бустерные прививки, как при гриппе.

Некоторые исследователи говорят, что ответ зависит от главной цели вакцинации - предназначены ли повторные прививки для предотвращения инфицирования и замедления передачи вируса в популяции, или цель состоит в том, чтобы уменьшить тяжесть заболевания и не допустить попадания людей в больницу. Некоторые эксперты считают, что дополнительные дозы могут усилить иммунный ответ настолько, чтобы распознавать новые варианты коронавируса при его дальнейших мутациях. "Большинство согласны с тем, что нам нужны новые модифицированные вакцины, которые обеспечивают более широкую защиту от будущих новых штаммов", - пишет Nature.

"Омикрон" изменил представление о бустерах, - считает Алехандро Баласс, иммунолог из Института Рагона в Кембридже, штат Массачусетс. - Столкнувшись с этим вариантом, люди, ранее считавшиеся полностью вакцинированными, теперь имеют реакцию антител, которая недостаточна для предотвращения инфицирования".

По мере распространения "омикрона" в разных странах начали использовать бустерные прививки для повышения у ранее привитых уровня нейтрализующих антител, сокращения числа случаев заболевания и снижения нагрузки на больницы.

Но проблема в том, что повторная вакцинация не блокирует коронавирус надолго.

Данные из Израиля, собранные в период с июня по ноябрь прошлого года, когда доминировала "дельта", показывают, что иммунитет от третьей усиливающей дозы мРНК-вакцины ослабевает в течение нескольких месяцев, точно так же, как это было после двух доз при первой вакцинации.

Данные из Соединенного Королевства, собранные в конце 2021 года, говорят о том, что иммунитет, достигнутый бустерными прививками, может снижаться быстрее в условиях преобладания "омикрона". Однако другое лабораторное исследование (опубликованное в виде препринта, который еще предстоит рецензировать), показало, что нейтрализующие антитела, образовавшиеся вследствие третьей дозы, все же могут поддерживать защиту от инфицирования "омикроном" на срок до четырех месяцев.

Поскольку защита от бустерных прививок, судя по всему, будет кратковременной, внедрение бесконечных повторных прививок - потенциально за счет иммунизации непривитых людей в странах с низким уровнем дохода - не является "жизнеспособной или разумной" долгосрочной глобальной стратегией, - считает Канта Суббарао, вирусолог из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти в Мельбурне, Австралия.

В ВОЗ также заявили 11 января, что "стратегия вакцинации, основанная на повторных бустерных дозах оригинальной вакцинной композиции, вряд ли будет подходящей или устойчивой".

Поэтому многие эксперты говорят, что необходима модификация вакцин. "Новые вакцины, нацеленные на конкретные варианты, вероятно, будут гораздо более эффективными", - говорит Майлз Дэвенпорт, иммунолог из Университета Нового Южного Уэльса, Сидней, Австралия.

По словам Дэвенпорта, еще предстоит выяснить, повышают ли четыре прививки уровни антител, блокирующих инфекцию, выше, чем третья доза. Тем не менее, кроме Израиля, четвертую дозу определенным группам населения предлагают также в Чили, Камбодже, Дании, Швеции.

Между тем, в Израиле на этой неделе опубликовали предварительные результаты четвертого введения вакцины против COVID-19 в возрастной группе 60+. Ученые утверждают, что четвертая доза, по крайней мере, через четыре месяца после третьего укола, восстанавливает уровень антител, удваивая устойчивость к инфицированию "омикроном", и в три раза снижает риск тяжелого течения и необходимости госпитализации, по сравнению только с тремя уколами.

Другие исследования, в которых анализировались не только антительный ответ на введение вакцины, но и другие составляющие иммунного ответа, показывают, что третья прививка может обеспечить длительный иммунитет у большинства пациентов за счет В-клеток памяти и Т-клеток, которые способны бороться с "омикроном", даже когда уровень антител снижается.

Таки образом, в результате обобщения данных, полученных из Соединенных Штатов, Великобритании и Израиля можно сделать вывод, что третья (бустерная) инъекция мРНК-вакцины защищает большинство людей от госпитализации на срок до пяти месяцев против "дельты", и в течение трех месяцев или более против "омикрона".

По мнению некоторых специалистов, вместо бесконечных повторных прививок лучшим способом замедлить пандемию была бы разработка новых вакцин, которые "обладают более длительным и стойким эффектом и обеспечивают адекватную защиту от множества существующих и возникающих штаммов".

Первые данные о вакцинах, специфичных для "омикрона", ожидаются в течение ближайших месяцев, хотя даже это может быть слишком поздно, учитывая, как быстро распространяется этот вариант. Вакцина, охватывающая все штаммы, была бы предпочтительнее, но "будет ли это возможно, пока неясно", - говорит эколог по болезням Марм Килпатрик из Калифорнийского университета в Санта-Крусе. "Когда имеешь дело с вирусной эволюцией, всегда существует существенная неопределенность", - подчеркивает эксперт.