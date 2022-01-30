Удержат ли цены на продукты с помощью сокращения торговых наценок, бонусов

За год курица подорожала больше чем на четверть, а картофель - в полтора раза. Потребитель и фермеры винят во всем "торгашей", торговые сети жалуются на поставщиков, а власти всерьез обсуждают ужесточение закона о торговле.

Разброс цен на один и тот же продукт в одном и том же магазине на Сахалине поражает. Фото: Ирина Соловьева

Последняя жалоба производителей "уехала" во Францию. Ассоциация "Руспродсоюз" попросила головной офис Auchan разобраться в конфликте российского подразделения сети с поставщиками. Ретейлер во время ажиотажного спроса весной 2020 года вопреки мораторию выписал некоторым поставщикам штрафы за ошибочные заказы, закрытые позиции и т. д. Позже Auchan согласился списать их, но не выполнил свое обещание. А в 2022 году торговая сеть ввела штрафы в 100% от недопоставленной партии товара.

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин тоже знает "вопиющие" истории взимания штрафов со стороны торговых сетей. Например, когда штрафы выставляются в 2022 году за 2020 год. Штрафы могут использоваться как способ давления на поставщика, чтобы получить скидку. Выписываются штрафы неадекватно высокие нарушениям. Причем штрафы работают в одностороннем порядке: сеть может заказать товар, а потом от него отказаться, и ей за это ничего не будет. Но Юшин признает, что сейчас таких случаев все меньше.

Зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов ранее рассказывал "РГ", что сейчас ключевая проблема во взаимоотношениях с ретейлом - как раз в несоблюдении "джентльменского соглашения", каким является Кодекс добросовестных практик. Например, зачастую после тендера на поставку товаров сеть меняет его условия. Раньше такие случаи были не так критичны для производителей. Но за прошлый год цены на продукты существенно выросли, а правительство пристально следило за стоимостью социально значимых товаров.

При этом производители не раз предупреждали о росте себестоимости в среднем на 20-30% за год. Выросли расходы на семена, корма, топливо, затраты на зарплаты, упаковку, металлы, транспорт и многое другое.

Поэтому поставщики все чаще стали уведомлять торговые сети о повышении закупочных цен на 10-30%, а то и больше.

Принудительное ограничение торговых наценок, сокращение бонусов и другие "карательные" меры - бесполезный способ борьбы с ростом цен

Впрочем, исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков считает, что торговля намеренно распространяет в СМИ эту коммерческую информацию. "Очень удобная игра с учетом того, что рост себестоимости влияет на рентабельность/убытки производителей, а ретейл ставит наценку и зарабатывает от любой входной цены"." Процент от большей суммы дает больший доход в рублях. И только пристальное внимание регуляторов и снижение реальных доходов населения (а следовательно, сокращение покупательной способности) заставляет ретейл дополнительно вести PR-активность, перекладывая ответственность с себя на производителей продовольственных товаров", - заявил он в своем Facebook.

Поскольку сети не хотят договариваться "по-хорошему", значит - надо приструнить их с помощью закона о торговле. За его ужесточение выступает минсельхоз. Речь идет о возможном расширении списка продуктов, за которые предлагается запретить сетям взимать бонусы, а также переходе сетей от тендеров на прямые контракты.

В минпромторге отмечают, что спорные ситуации между производителями и ретейлом - не системные нарушения, а разовая история. Претензии разрешаются мирным путем. Поэтому вносить изменения в закон о торговле необходимости нет. В ФАС тоже считают, что сначала стоит попытаться договориться в ходе переговоров. Ведь примеры мирного решения вопросов уже есть - некоторые ретейлеры сами предложили ограничить максимальные наценки на отдельные социально значимые продукты. Если же договориться не удастся, "служба допускает возможность внесения изменений в закон о торговле", сказали "РГ" в ФАС.

В законе заложены все необходимые инструменты регулирования рынка - переписывать его нет смысла, считает директор агентства INFOLine Иван Федяков. Но строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Например, за список социально значимых товаров торговые сети не имеют права взимать бонусы (вознаграждение ретейлеров за хорошие продажи). Но ретейлеры придумывают обходные пути, как собирать эти платежи, знает эксперт.

Впрочем, "уговорить" ретейлера быть более лояльным к поставщику и покупателю может только конкуренция, считает Федяков. Между тем, по данным банка "Точка", в 2021 году в России число продуктовых магазинов, киосков и ларьков сократилось на 18,87%. По словам Ивана Федякова, в Санкт-Петербурге на долю топ-10 сетей уже приходится 80% торговли продуктами питания. И в этом году ожидаются еще одна-две сделки поглощения. Малая торговля уходит с рынка, крупные торговые сети еще укрупняются и "выкручивают" руки поставщикам.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Татьяна Карабут

Принудительное ограничение торговых наценок, сокращение бонусов и другие "карательные" меры - бесполезный способ борьбы с ростом цен, уверен Федяков. Цена формируется на основе баланса спроса и предложения. Случилась вспышка птичьего гриппа - часть поголовья кур мы потеряли. В итоге мяса птицы стало на рынке меньше и цена выросла.

Да и бороться с ростом цен не надо: в разумных пределах это полезный для экономики процесс. Проблема - не в росте цен, а в нехватке денег у населения, подчеркивает Федяков. В Казахстане в два раза повысили цены на газ, и при этом он остался в два раза дешевле, чем в России. Но люди все равно вышли на улицу - не потому, что цена высокая, а потому что денег нет платить даже эту сумму, приводит пример эксперт. В России около 20% населения могут отказаться от покупки курицы, если она подорожала на 20 рублей. И это не только пенсионеры и не всегда маргинальные личности. Здесь и молодые семьи, и попавшие под сокращения сотрудники, и просто люди, неожиданно оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Важно поддержать адресно именно этих людей, считает эксперт. Это снимет социальную напряженность, а заодно и все конфликты между производителями и торговыми сетями. Производители смогут переложить возросшие затраты в цену, не опасаясь санкций со стороны властей. И значит, смогут вкладывать деньги в развитие, производить больше продуктов. А увеличение предложения на рынке, в свою очередь, приведет к снижению цен без заморозки цен, уменьшению торговых наценок и других ограничительных мер сверху.

"Попытки государства найти крайнего в этой товаропроводящей цепочке не туда направлены. Государству сейчас нужно создавать условия для снижения издержек при производстве, стимулировать инвестиционную активность, чтобы увеличивать предложение. Поэтому задача сейчас не скупердяйничать, а обеспечить новую волну инвестиций, в том числе и увеличивая объем господдержки", - добавляет Сергей Юшин.