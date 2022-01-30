Умер Леонид Куравлев. "РГ" вспоминает любимые роли артиста

Не стало Леонида Куравлева. Народный артист России скончался в Москве на 86-м году жизни, об этом сообщает Первый канал. Причины смерти не называются, но в последнее время он много болел. Фильмы с Куравлевым разобраны на цитаты, да что и говорить - представить кого-то другого в роли беспечного сантехника Борщова, обаятельного Жоржа Милославского и многих других сегодня просто невозможно.

"Сколько мне раз говорили простые люди на улице: домой идешь, на работе что-то не так, да и дома тоже, приходишь, включаешь "Ивана Васильевича"… и жизнь - опять жизнь, и радуешься", - сказал в одном из интервью артист. И это чистая правда.

"Российская газета" вспоминает роли, за которые мы его так любим.

"Живет такой парень", Пашка Колокольников, 1964

Этот фильм стал первой встречей двух будущих друзей - Василия Шукшина и Леонида Куравлева. "Вот я сказал - "дружба". Я осторожен в этом смысле, понимал, что это за фигура - Василий Шукшин. Но сам Василий Макарович в одном из очерков написал, что мы друзья. Сам я бы не осмелился сказать", - говорил в интервью Леонид Куравлев.

Действие фильма разворачивается на Алтае, главный герой - водитель грузового автомобиля Паша Колокольников - работает на Чуйском тракте. Он простой и веселый парень, "душа компании", любит свою работу, всегда готов помочь и мечтает о настоящих чувствах. Леонид Куравлев не раз отмечал, что на своего героя он похож характером - может, потому все и удалось, а фильм был отмечен призом "Лев святого Марка" Венецианского кинофестиваля-1964.

"Живет такой парень" можно смело назвать счастливым билетом актера: "С легкой руки Шукшина я стал очень много сниматься, он как бы предложил меня режиссёрскому сообществу: "Обратите внимание на этого артиста - Куравлев его фамилия". И на меня обратили внимание".

"Вий", Хома Брут, 1967

В век спецэффектов, компьютерной графики и искушенных зрителей новость о том, что советский фильм "Вий" признали одним из самых страшных в истории, выглядит странной. Но это так. Причем рейтинг составляло авторитетное зарубежное издание Inderwire, а вовсе не любители нашего старого доброго кинематографа.

Дуэт Леонида Куравлева, сыгравшего Хому Брута, и Натальи Варлей - Панночку, советский зритель оценил - фильм сразу вырвался в лидеры проката и даже был куплен для показа на Западе. И для всего кинематографа СССР, и для молодых артистов "Вий" стал настоящим прорывом. Как водится, съемки обросли большим количеством мистических историй. "Я получил большое наслаждение. Это счастье - сняться в фильме по Гоголю. Я авторский текст много раз перечитывал и перечитываю. Аура мистики существует там. Она мне очень помогала как актеру", говорил Куравлев.

"Золотой теленок", Шура Балаганов, 1967

Параллельно с фильмом ужасов Леонид Куравлев снимался в жизнерадостном "Золотом теленке" - и даже не всегда успевал с одних съемок на другие. На роль Шуры Балаганова пробовался сначала Вячеслав Невинный, но режиссер Михаил Швейцер отдал роль Леониду Куравлеву. Актер уже был знаком и режиссеру, и Сергею Юрскому - они вместе снимались у Швейцера в его предыдущем фильме "Время, вперед!", и на съемочной площадке у них было полное взаимопонимание.

Надо сказать, что сам фильм был неоднозначно встречен критиками, но именно Шуру Балаганова они отметили - Леонид Куравлев, по их мнению, смог воплотить образ, который практически совпадает с романным: он нелеп, добр и смешон одновременно.

"Иван Васильевич меняет профессию", Жорж Милославский, 1973

В творческой биографии Куравлева Жорж Милославский - еще один образ вора (как и Шура Балаганов). Но здесь уже это мастер своего дела, впрочем все равно вызывает у зрителя он только положительные эмоции. Кстати, чтобы стать Милославским в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", Куравлеву пришлось выдержать конкуренцию с кумирами зрителей Андреем Мироновым и Георгием Юматовым!

В этом фильме как нигде проявился дар импровизации актера. В сцене, когда Милославский грабил квартиру Шпака, он должен был говорить: "Храните деньги в сберегательной кассе". Куравлев попросил у режиссера разрешения добавить: "Если они у вас, конечно, есть!". Ну а на ручке, которую Милославский вручает послу, на самом деле была нарисована обнаженная девушка. Ее, естественно, вырезали из кадра.

"Афоня", Афанасий Борщов, 1975

Беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова полюбила вся страна, а между тем на эту роль Георгий Данелия рассматривал сначала совсем других актеров: "Было три кандидатуры - польский актер Даниэль Ольбрыхский, Владимир Высоцкий и Леонид Куравлев. Остановились на Куравлеве. И не ошиблись! Есть в Куравлеве какой-то секрет. Афоне в его исполнении прощают то, чего никогда бы не простили ни Афоне Ольбрыхского, ни Афоне Высоцкого. А этого мы и добивались. Нам хотелось, чтобы зрители в конце фильма не возненавидели нашего Афоню, а пожалели".