В цены на российскую пшеницу вмешивается политика

Экспортная пошлина на пшеницу в России снижается третью неделю подряд из-за падения цен на мировом рынке. Но это снижение вряд ли будет стабильным и долгим - теперь рынок отреагирует на обострение политической ситуации вокруг Украины. На этом фоне депутаты Госдумы и отраслевые эксперты просят пересмотреть размер пошлины, чтобы аграрии не теряли прибыль.

Минсельхоз 28 января установил новые ставки экспортных пошлин на зерно - пшеницу, ячмень и кукурузу. На нашу главную экспортную культуру - пшеницу - она снижается с начала 2022 года. Новая ставка составляет 93,9 доллара за тонну. К концу прошлого года она достигла максимума в 98,2 доллара за тонну. Но психологическую отметку в 100 долларов так и не преодолела и начала снижаться.

Механизм плавающей пошлины был введен властями со 2 июня 2021 года для стабилизации цен на зерно (и соответственно муку, хлеб, молоко, мясо) на внутреннем рынке. Пошлины рассчитываются на основе мировых цен каждую неделю. Так, последние расчеты были сделаны на основе мировых цен на пшеницу в размере 334,2 доллара за тонну, на ячмень - 291,7 доллара за тонну, на кукурузу - 255,3 доллара за тонну.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в декабре 2021 года цены на зерно снизились на 0,6% прежде всего за счет поступления урожая из Южного полушария.

Но в целом по итогам 2021 года мировые цены на зерновые выросли на 27,2%. К концу года они оказались на самом высоком уровне с 2012 года.

Помимо большого урожая из Южного полушария, успокаивают рынок неплохие перспективы нового урожая в Северном полушарии (в частности, в России и Европе). Пока отраслевых причин для роста цен на зерно нет, считает генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Но теперь мы вступаем в зону турбулентности из-за обострения политической ситуации. Чехарда с фондами и курсом доллара тут же отражается на стоимости зерна и не дает сильно обрушиться рынку.

Вся эта ситуация беспокоит российских аграриев, которые из-за высоких экспортных пошлин недополучают прибыль. Об этом шла речь на расширенном заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам на прошлой неделе.

Депутаты Госдумы просят изменить экспортную пошлину на зерно, чтобы не допустить роста цен

Депутаты считают, что высокая пошлина на пшеницу приводит к существенному снижению рентабельности сельхозпроизводства, изъятию у российских аграриев около 91,9 млрд рублей дохода от экспорта продукции растениеводства. А кроме пшеницы, ячменя, кукурузы экспортные пошлины установлены на сою, рапс, подсолнечник, а также растительные масла. При этом непонятно, сколько из этих средств было компенсировано аграриям.

"Вместе с тем какого-либо влияния на продовольственную инфляцию принятые меры не оказали, а предложенный правительством РФ механизм распределения поступающих в федеральный бюджет дополнительных доходов не обеспечил компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям возникших убытков", - считают парламентарии.

По их мнению, сохранение действующего механизма плавающей пошлины на фоне существенного роста цен на минеральные удобрения, ГСМ, электроэнергию, сельхозтехнику создает риски сокращения производства сельскохозяйственной продукции. А это, в свою очередь, может привести к дефициту и дальнейшему росту потребительских цен на продовольствие.

В связи с этим депутаты попросили минсельхоз рассмотреть возможные варианты изменения формулы подсчета пошлин на зерновые и масличные культуры. Помимо этого депутаты считают необходимым пересмотреть правила предоставления и распределения компенсаций аграриям части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Механизм расчета экспортных пошлин пересматривать пока рано, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Повышенная волатильность мировых цен на зерно из-за геополитической обстановки, очередной волны пандемии и других факторов несет повышенные риски стабильности для внутреннего рынка в этом и следующем сезонах. А вот доработать механизм возврата аграриям средств, собранных с пошлин, крайне важно, считает Зернин.

"В условиях интенсивного роста издержек оперативная помощь государства растениеводам была бы очень кстати, особенно в преддверии посевной и других весенних полевых работ", - поясняет эксперт.

По его мнению, распределить эти средства между аграриями можно, отталкиваясь либо от размера посевной площади хозяйств, либо от показателей валового сбора культур, на которые распространяется действие экспортных пошлин.

На пшеницу экспортная пошлина начинает взиматься, если цена на бирже превышает 200 долларов за тонну. В этом случае она составляет 70% от разницы между ценой контракта и 200 долларами. Для кукурузы и ячменя пошлины также составляют 70%, но рассчитываются при достижении цены в 185 долларов за тонну. Власти обещали компенсировать аграриям просадку в доходности за счет субсидий.