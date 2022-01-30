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30.01.2022 04:10
Рубрика: В мире

В ДРК 51 человек приговорен к смертной казни за убийство сотрудников ООН

Военный трибунал в Демократической Республике Конго (ДРК) приговорил 51 человека к смертной казни за убийство двух сотрудников ООН, совершенное пять лет назад. Такую информацию распространило агентство France-Presse.

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Речь идет об убийстве гражданки Швеции и гражданина США. В марте 2017 года они были похищены во время миссии ООН в провинции Касаи в ДРК. В конце того же месяца были обнаружены их тела, пишет РИА Новости.

Всего на скамье подсудимых оказались 54 человека. Один из них был приговорен к 10 годам тюрьмы, еще двоих оправдали. Подчеркивается, что все, приговоренные к смертной казни, будут отбывать пожизненное заключение, так как с 2003 года в ДРК действует мораторий на смертную казнь.

Как добавляет ТАСС, погибшие сотрудники ООН исследовали места массовых захоронений людей, убитых в вооруженных столкновениях в регионе. По официальной версии, их убили местные ополченцы.

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