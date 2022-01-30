В Германии судят участников крупнейшей музейной кражи

Преступление было спланировано в лучших традициях криминальных кинолент. Нападавшие заранее подпилили оконную решетку, которую потом просто сняли. Сигнализацию они смогли обойти, устроив сбой в электрической системе музея. Одновременно с ограблением в городе произошло два пожара, которые, как считает полиция, были организованы преступниками, чтобы отвлечь внимание сил правопорядка от музея.

За информацию о банде полиция была готова выплатить вознаграждение в размере 500 тысяч евро. Неизвестно, получил ли какой-нибудь информатор эти деньги, но в итоге шесть подозреваемых оказались на судебной скамье. Всем им от 22 до 28 лет, и все они родственники - представители одного из ближневосточных преступных кланов.

Двое из подсудимых уже привлечены к ответственности за другое громкое преступление. В 2017 году они украли из берлинского музея 100-килограммовую золотую монету, цена которой составляет около 4 миллионов евро. Тогда грабители проникли в музей через крышу, использовав лестницы, а тяжеленную монету увезли на садовой тележке.

Судебное разбирательство обещает быть не быстрым - вердикт ожидается только осенью. За это время правоохранительные органы надеются установить, где сейчас находятся похищенные драгоценности. Ведь алмазы так и не были найдены, хотя руководство музея заверило, что экспонаты невозможно продать из-за их известности.