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30.01.2022 11:06
Рубрика: В мире

В Германии судят участников крупнейшей музейной кражи

Текст: Иван Сысоев
В Германии начался суд над бандой похитителей алмазов, которая дерзко ограбила музей в Дрездене в 2019 году. Грабители унесли с собой 21 камень, общая стоимость похищенного оценивается в 113 миллионов евро, сообщает Euronews.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Преступление было спланировано в лучших традициях криминальных кинолент. Нападавшие заранее подпилили оконную решетку, которую потом просто сняли. Сигнализацию они смогли обойти, устроив сбой в электрической системе музея. Одновременно с ограблением в городе произошло два пожара, которые, как считает полиция, были организованы преступниками, чтобы отвлечь внимание сил правопорядка от музея.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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За информацию о банде полиция была готова выплатить вознаграждение в размере 500 тысяч евро. Неизвестно, получил ли какой-нибудь информатор эти деньги, но в итоге шесть подозреваемых оказались на судебной скамье. Всем им от 22 до 28 лет, и все они родственники - представители одного из ближневосточных преступных кланов.

Двое из подсудимых уже привлечены к ответственности за другое громкое преступление. В 2017 году они украли из берлинского музея 100-килограммовую золотую монету, цена которой составляет около 4 миллионов евро. Тогда грабители проникли в музей через крышу, использовав лестницы, а тяжеленную монету увезли на садовой тележке.

Судебное разбирательство обещает быть не быстрым - вердикт ожидается только осенью. За это время правоохранительные органы надеются установить, где сейчас находятся похищенные драгоценности. Ведь алмазы так и не были найдены, хотя руководство музея заверило, что экспонаты невозможно продать из-за их известности.

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