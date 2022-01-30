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30.01.2022 14:56
Рубрика: В мире

В Казахстане задержан подозреваемый в осквернении православного кладбища

Текст: Константин Волков

Сотрудники полиции Алматинской области задержали мужчину, который подозревается в осквернении православного кладбища в населенном пункте Уштобе недалеко от города Талдыкурган, сообщает 30 января казахстанский новостной портал zakon.kz.

Фото: OSCAR DEL POZO / AFP
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Задержанным оказался 34-летний мужчина, страдающий психическим расстройством, сейчас решается вопрос о том, чтобы направить его в психоневрологический диспансер.

16 января неизвестные вырвали кресты на могилах, сломали ограды и раскидали венки. Всего было повреждено 14 могил.

После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 января поручил министру внутренних дел республики Ерлану Тургумбаеву разыскать осквернивших православное кладбище.

"Министру внутренних дел Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область) с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону", - написал Токаев в Twitter.

Полиция в настоящее время проводит в связи с осквернением кладбища досудебное расследование по статье "Вандализм".

Представители российской диаспоры в Казахстане в беседе с "РГ" неоднократно подчеркивали, что речь идет о единичном случае, который не говорит о напряженности межнациональных отношений в Казахстане.

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