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30.01.2022 09:19
Рубрика: Общество

В Минздраве объяснили, как правильно выходить из карантина по "омикрону"

Текст: Ирина Невинная
Срок карантина, на который отправляется человек в случае заражения COVID-19, составляет сейчас семь дней. Почему было решено уменьшить длительность изоляции, которая раньше продолжалась две недели, и при каких условиях можно возвращаться к нормальной деятельности, - рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов во время "горячей линии" с читателями "Российской газеты".

Если у человека положительный ПЦР-тест на коронавирус, он отправляется на изоляцию. Раньше это было две недели, теперь неделя - почему?

Фото: РИА Новости
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Владимир Чуланов: Этот период сокращен в связи с тем, что для "омикрона" характерен более короткий инкубационный период. Симптомы заболевания появляются в течение 1-3 суток после заражения, и если человек все же заболел, выздоровление занимает в среднем семь дней. Поэтому нет необходимости в таком длительном периоде изоляции, как 14 дней.

Нужно ли делать контрольный ПЦР-тест по окончании семи дней карантина?

Владимир Чуланов: Тест нужен, чтобы быть уверенным, что вирус элиминирован (то есть человек перестал быть источником инфекции). Семь дней - это в среднем. Но, возможно, в силу каких-то причин выздоровление будет протекать медленнее. Для того, чтобы быть уверенным, что человек больше не опасен с эпидемиологической точки зрения, это нужно подтвердить анализом.

Полный текст "горячей линии" будет опубликован в завтрашнем номере "РГ".

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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