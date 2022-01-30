В Минздраве объяснили, как правильно выходить из карантина по "омикрону"

Если у человека положительный ПЦР-тест на коронавирус, он отправляется на изоляцию. Раньше это было две недели, теперь неделя - почему?

Владимир Чуланов: Этот период сокращен в связи с тем, что для "омикрона" характерен более короткий инкубационный период. Симптомы заболевания появляются в течение 1-3 суток после заражения, и если человек все же заболел, выздоровление занимает в среднем семь дней. Поэтому нет необходимости в таком длительном периоде изоляции, как 14 дней.

Нужно ли делать контрольный ПЦР-тест по окончании семи дней карантина?

Владимир Чуланов: Тест нужен, чтобы быть уверенным, что вирус элиминирован (то есть человек перестал быть источником инфекции). Семь дней - это в среднем. Но, возможно, в силу каких-то причин выздоровление будет протекать медленнее. Для того, чтобы быть уверенным, что человек больше не опасен с эпидемиологической точки зрения, это нужно подтвердить анализом.

Полный текст "горячей линии" будет опубликован в завтрашнем номере "РГ".