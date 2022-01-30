В отеле Огайо обнаружены 16 человек без сознания

По меньшей мере 16 человек обнаружены без сознания в отеле в городе Мэрисвилль (штат Огайо). По данным полиции, все эти люди находились в зоне возле бассейна.

Отмечается, что 14 пострадавших были оперативно госпитализированы, еще двоим помощь была оказана на месте. По предварительным данным, в числе симптомов у отмечались жжение в горле и головокружение, сообщает ТАСС, ссылаясь на телекомпанию CBS.

Пока нет информации о причинах произошедшего. Полицейские эвакуировали всех постояльцев отеля. Началось расследование.