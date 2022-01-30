В Совфеде усомнились в законности изъятия Лондоном собственности у российских "олигархов"

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов назвал сомнительной законность возможного решения Лондона об изъятии собственности у российского бизнеса.

Он подчеркнул, что это вызовет отток капиталов из Великобритании. "Сама Британия тоже проиграет, утратив репутацию надежной финансовой гавани", - заявил сенатор РИА Новости.

Он напомнил, что еще несколько лет назад президент Владимир Путин предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств, но она наивно доверилась "джентльменам-англосаксам".

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс не исключила, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована после ужесточения санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.