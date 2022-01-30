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Василий Ливанов о Леониде Куравлеве: Истинный русский артист

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    30.01.2022, 17:44
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Василий Борисович Ливанов, советский, российский актер и режиссер, был шокирован смертью коллеги - актера Леонида Куревлева, назвав произошедшее большой бедой.

"Боже мой! Леня Куравлев умер. Это замечательный русский артист. С истинно русским характером и русской школой актерской. Великолепный артист", - отметил 86-летний актер в беседе с URA.RU. Далее признавшись, что он был рад "что удалось хотя бы в одном фильме с ним сняться".

Здесь Василий Борисович имеет виду ленту Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" (в кинопрокате - "Шерлок Холмс в XX веке"). Это пятая, финальная часть культового сериала, где Куравлев сыграл немецкого шпиона фон Борка.

Ранее о съемках с Куравлевым в "Афоне" рассказала Евгения Симонова.

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