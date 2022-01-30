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30.01.2022 14:49
Рубрика: Общество

Вирусолог: Инфицированные "омикроном" заражают других уже через пару часов

Текст: Анастасия Селиванова
Человек, инфицированный штаммом коронавируса "омикрон", становится опасным для окружающих в течение нескольких часов, то есть уже может быть заразным. В случае с предыдущими штаммами человек становился распространителем коронавируса в течение трех-четырех дней.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Гинцбург: Ревакцинация "Спутником Лайт" на 100% защищает от "омикрона"

Об этом предупредил врач-вирусолог, руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"Самое неприятное, что из-за его ("омикрона". - Прим. ред.) быстрого размножения вы можете стать распространителем вируса не через 3-4 дня после заражения, а уже к вечеру", - сказал он в эфире "России 1".

По данным Роспотребнадзора, инкубационный период коронавирусной инфекции (отрезок времени с момента заражения до появления первых симптомов) из-за "омикрона" сократился в среднем с 6-8 суток до 2-5 дней, при этом новый штамм в 3-7 раз заразнее предыдущих. У людей, привитых двумя дозами "Спутника", заражение "омикроном" оборачивается лишь симптомами простуды, в то время как у ревакцинированных людей есть шанс вовсе не заразиться в течение первых трех месяцев после бустера.

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