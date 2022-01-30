Вторую часть "Джокера" начнут снимать в 2023 году

Появились новости о продолжении нашумевшего фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом. Издание Heroic Hollywood со ссылкой на собственный источник в корпорации Warner Bros. сообщает, что съемки сиквела начнутся в 2023 году.

Также отмечается, что компания уже получила первый набросок сценария второго "Джокера", он пока держится в секрете, однако, по неподтвержденным данным, действие будет разворачиваться в психиатрической лечебнице "Аркхем", на событиях в которой заканчивается первый фильм.

Напомним, психологический триллер режиссера Тодда Филлипса вышел в 2019 году. В центре сюжета - персонаж комиксов DC, известный антагонист Бэтмена. Хоакин Феникс изобразил становление Джокера - от психически нездорового комика, вынужденного подрабатывать клоуном, до убийцы и символа беспорядков Готэма.