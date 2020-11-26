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Появились подробности о сюжете продолжения "Джокера"

Новости
    26.11.2020, 14:08
Текст:   Олег Усков

Сегодня у нас просто какай-то день сладких сюрпризов: вслед за "надежными" слухами о том, что в новом "Человеке-пауке" Альфред Молина может вернуться к роли Доктора Осьминога, - еще более крышесносная информация. Про сиквел "Джокера" - ленты, ставшей огромной жанровой сенсацией.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает специализирующийся на инсайдерской информации портал We Got This Covered, то и дело "сливающий" верные сведения, события "Джокера 2" будут разворачиваться в - та-дам! - той самой лечебнице Аркхем. По крайней мере, большая их часть. По имеющейся информации, в кулуарах студии сейчас рассматривается именно такой сценарий.

Соответственно, как легко предположить, помимо самого Джокера, за возвращение к роли которого блестящему Фениксу посулили большой гонорар, причем сразу за два сиквела, в кадр должны зайти и другие знаковые оппоненты Бэтмена - по логике.

Напомним: создатели первой картины долгое время скромничали, мялись, кокетничали и отнекивались, но вскоре признали, что в истории Джокера еще есть что порассказать. И они в целом не против снять сиквел. При условии, что удастся разработать действительно мощный скрипт, способный не посрамить оригинальный фильм.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Впрочем, официальной отмашки студия Warner проекту все еще не давала. Но всем давно ясно: это лишь дело времени. Да и "коронавирусный фактор" вносит коррективы.

"Джокер" вышел в 2019-м и был тут же вознесен до небес и критиками, и зрителями, собрав в прокате более миллиарда долларов (при бюджете, по разным данным, в 55-70 млн). Что для ленты "мясной" категории "R" - великое достижение. Даже сверхуспешный в своей нише "марвеловский" "Дэдпул" был финансово посрамлен.

Лечебница Элизабет Аркхем для душевнобольных преступников (The Elizabeth Arkham Asylum for the Criminally Insane), более известная как просто лечебница Аркхем (Arkham Asylum) - важнейшая локация канона DC, впервые упомянутая в комикасах компании в 1974-м. Находится в Готэм-Сити.

В ее застенках, помимо Джокера, томились Ядовитый Плющ, Загадочник, Пингвин, Двуликий, Пугало, Бейн, Убийца Крок и Харли Квинн.

Как нетрудно догадаться, название учреждения - "привет" городку из произведений Говарда Лавкрафта.

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