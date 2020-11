Появились подробности о сюжете продолжения "Джокера"

Сегодня у нас просто какай-то день сладких сюрпризов: вслед за "надежными" слухами о том, что в новом "Человеке-пауке" Альфред Молина может вернуться к роли Доктора Осьминога, - еще более крышесносная информация. Про сиквел "Джокера" - ленты, ставшей огромной жанровой сенсацией.

Как передает специализирующийся на инсайдерской информации портал We Got This Covered, то и дело "сливающий" верные сведения, события "Джокера 2" будут разворачиваться в - та-дам! - той самой лечебнице Аркхем. По крайней мере, большая их часть. По имеющейся информации, в кулуарах студии сейчас рассматривается именно такой сценарий.

Соответственно, как легко предположить, помимо самого Джокера, за возвращение к роли которого блестящему Фениксу посулили большой гонорар, причем сразу за два сиквела, в кадр должны зайти и другие знаковые оппоненты Бэтмена - по логике.

Напомним: создатели первой картины долгое время скромничали, мялись, кокетничали и отнекивались, но вскоре признали, что в истории Джокера еще есть что порассказать. И они в целом не против снять сиквел. При условии, что удастся разработать действительно мощный скрипт, способный не посрамить оригинальный фильм.

Впрочем, официальной отмашки студия Warner проекту все еще не давала. Но всем давно ясно: это лишь дело времени. Да и "коронавирусный фактор" вносит коррективы.

"Джокер" вышел в 2019-м и был тут же вознесен до небес и критиками, и зрителями, собрав в прокате более миллиарда долларов (при бюджете, по разным данным, в 55-70 млн). Что для ленты "мясной" категории "R" - великое достижение. Даже сверхуспешный в своей нише "марвеловский" "Дэдпул" был финансово посрамлен.

Лечебница Элизабет Аркхем для душевнобольных преступников (The Elizabeth Arkham Asylum for the Criminally Insane), более известная как просто лечебница Аркхем (Arkham Asylum) - важнейшая локация канона DC, впервые упомянутая в комикасах компании в 1974-м. Находится в Готэм-Сити.

В ее застенках, помимо Джокера, томились Ядовитый Плющ, Загадочник, Пингвин, Двуликий, Пугало, Бейн, Убийца Крок и Харли Квинн.

Как нетрудно догадаться, название учреждения - "привет" городку из произведений Говарда Лавкрафта.