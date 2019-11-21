Источник: говорить о продолжении "Джокера" пока рано

Пока ежедневно растущая армия фанатов фильма "Джокер" радуется курсирующим в последнее время инсайдам неких источников, утверждающим, что у ленты появится сиквел, другие источники это безжалостно опровергают.

Напомним, недавно профильные СМИ опубликовали высказывания режиссёра Тодда Филлипса и исполнителя главной роли Хоакина Феникса, недвусмысленно свидетельствующие о готовности обоих заняться продолжением сенсационного фильма, основанного на комиксах DC. При этом ранее тот же Филлипс утверждал, что ни о каком сиквеле не может быть и речи. Тем не менее накануне THR, ссылаясь на инсайдеров, сообщил, что работа над второй частью уже началась.

Теперь Deadline спешит эту радостную новость опровергнуть: контактирующие с этим изданием "знающие люди" считают эти слухи по меньшей мере преждевременными.

По их данным, Филлипс не вёл никаких переговоров о новой картине, основанной на каких-либо персонажах вселенной DC, а вновь начавшиеся на фоне финансовых достижений "Джокера" разговоры основаны на устаревшей и недостоверной информации.

Впрочем, это вовсе не означает, что "Джокер 2" точно никогда не будет снят, оговаривается автор заметки. Просто пока нет никаких причин об этом говорить всерьёз.

Так или иначе, этот вопрос наверняка поднимается не в последний раз, учитывая бешеную популярность фильма, собравшего больше миллиарда в мировом прокате, ставшего самым успешным кинокомиксом возрастной категории "R", сорвавшего продолжительные овации на фестивале в Венеции и выдвинутого в 16 номинациях на премию "Оскар".

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