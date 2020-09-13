Хоакину Фениксу предложили 50 млн долларов за продолжение "Джокера"

Из всех экспериментов Warner Bros. с проектами по комиксам DC картину "Джокер", несомненно, можно считать самым успешным. Поэтому неудивительно, что студия не может просто так "отпустить" проект, принесший в прокате миллиард долларов и премию "Оскар" в номинации за лучшую мужскую роль.

Как пишет британский портал Mirror, сейчас ведутся активные переговоры с Хоакином Фениксом о съемках сразу в двух сиквелах, выход которых, по информации источника издания, запланирован на 2022 и 2024 годы.

Согласно инсайдерским данным, актеру предлагают 50 млн долларов - самый большой гонорар за всю его карьеру, но при этом контракт будет предполагать долгосрочные обязательства перед Warner Bros.

Эта новость вполне перекликается с сообщением о том, что новый "Флэш" должен "перезапустить" кинематографическую вселенную DC, не стирая события предыдущих картин. Возможно, именно картина, основанная на серии комиксов Flashpoint, поможет включить отдельный фильм про Джокера, каким он задумывался изначально, в общую вселенную с "Человеком из стали", "Отрядом самоубийц" и т.д.