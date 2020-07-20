"Джокер" возглавил рейтинг фильмов по числу жалоб на них британцев

Британский Совет по классификации фильмов (BBFC) объявил, что фильмом, получившим наибольшее число жалоб в Великобритании в 2019 году, стала драма Тодда Филлипса "Джокер". В ежегодном отчете Британского совета отмечается, что на фильм было подано 20 жалоб, связанных с тем, что возрастной рейтинг фильма в стране начинался лишь с 15 лет, несмотря на большое число сцен с насилием. Следом в списке идут "Фаворитка" (12 жалоб), "Джон Уик 3" (9) и "Алита" (5).

Британский Совет встал на защиту возрастного ценза "Джокера", заявив, что его сюжет не фокусируется на "причинении боли и травм в той степени, которая требует возрастного ограничения 18+". Для сравнения, в США к просмотру фильма допускались лица, достигшие 17, а в России - 18 лет.

При этом Джокеру не удалось обогнать действующего чемпиона антирейтинга - "Темного рыцаря", который в 2008 году получил 364 жалобы. Тогда причина недовольства кинозрителей была схожей: возрастной рейтинг "12+" не соответствовал уровню насилия в фильме.

Тем не менее, как показывает статистика, зритель начинает привыкать к жестоким сценам в кино, и в последние годы наблюдается тенденция по снижению числа жалоб, связанных с пропагандой насилия: в прошлом году их число сократилось вдвое по сравнению с 2018 годом.

Ранее сообщалось, что фильм "Джокер" вошёл в список самых прибыльных фильмов 2019 года по версии Deadline, где занял четвертое место.