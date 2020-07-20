Новости

Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на Бари Алибасова 16:36
Умер режиссер "Незнайки" и "Волшебника Изумрудного города" Боголюбов 14:20
Создатель "Гремлинов" Джо Данте спродюсирует сериал-приквел 14:13
Вышел тизер сериала Федора Бондарчука и Паулины Андреевой "Псих" 12:49
СМИ: Джессика Бил секретно родила Джастину Тимберлейку сына 12:11

"Джокер" возглавил рейтинг фильмов по числу жалоб на них британцев

Новости
    20.07.2020, 17:01
Текст:   Айгуль Бакирова

Британский Совет по классификации фильмов (BBFC) объявил, что фильмом, получившим наибольшее число жалоб в Великобритании в 2019 году, стала драма Тодда Филлипса "Джокер". В ежегодном отчете Британского совета отмечается, что на фильм было подано 20 жалоб, связанных с тем, что возрастной рейтинг фильма в стране начинался лишь с 15 лет, несмотря на большое число сцен с насилием. Следом в списке идут "Фаворитка" (12 жалоб), "Джон Уик 3" (9) и "Алита" (5).

Фото: kinopoisk.ru
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера

Британский Совет встал на защиту возрастного ценза "Джокера", заявив, что его сюжет не фокусируется на "причинении боли и травм в той степени, которая требует возрастного ограничения 18+". Для сравнения, в США к просмотру фильма допускались лица, достигшие 17, а в России - 18 лет.

При этом Джокеру не удалось обогнать действующего чемпиона антирейтинга - "Темного рыцаря", который в 2008 году получил 364 жалобы. Тогда причина недовольства кинозрителей была схожей: возрастной рейтинг "12+" не соответствовал уровню насилия в фильме.

Тем не менее, как показывает статистика, зритель начинает привыкать к жестоким сценам в кино, и в последние годы наблюдается тенденция по снижению числа жалоб, связанных с пропагандой насилия: в прошлом году их число сократилось вдвое по сравнению с 2018 годом.

Ранее сообщалось, что фильм "Джокер" вошёл в список самых прибыльных фильмов 2019 года по версии Deadline, где занял четвертое место.

Новости

Актер из "Кровавого понедельника" Харума Миура покончил с собой 12:00
Умер писатель и сценарист Хуан Марсе 11:52
Умерла актриса из "Клана Сопрано" и "Карточного домика" Филлис Сомервиль 11:47
Дэйв Франко и Элисон Бри снимут "умный" ромком 19.07.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера 19.07.2020
Вышел русский трейлер "Проклятого дома 3" с Лизой из "Чудес науки" 19.07.2020
Режиссеры "Великой" и "Шучу" снимут сериал про Соколиного глаза 19.07.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Чернобыль" получил семь телевизионных премий BAFTA 18.07.2020
Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted 17.07.2020
Вышел трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 17.07.2020
⧣ комиксы
Фото: youtube.com/ IGN
Героем нового серила Netflix станет кролик-самурай 18.07.2020
"Гус" из сериала "Во все тяжкие" может сыграть во вселенной Marvel 17.07.2020
Ной Сентинео присоединился к Скале Джонсону в кинокомиксе "Черный Адам" 17.07.2020