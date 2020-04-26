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Названы самые прибыльные фильмы 2019 года

Новости
    26.04.2020, 17:17
Текст:   Козьма Лоханкин

Американский профильный журнал Deadline составил список самых прибыльных кинокартин минувшего года.

Фото: kinopoisk.ru
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Как нетрудно догадаться, на первом месте с солидным отрывом - кинокомикс "Мстители: Финал". Он принёс своим создателям 900 миллионов долларов чистой прибыли. При составлении рейтинга учитывались затраты - включая производство, гонорары звёздам, рекламу и прочие факторы.

На втором месте - что тоже вряд ли кого-то удивит - сиквел "Холодного сердца" с 600 млн заработка.

"Замыкает пьедестал" ремейк "Короля льва". Полный технических новшеств блокбастер Disney лишь немного отстал от "серебряного призёра" - 580 миллионов.

Далее следуют: "Джокер", "Капитан Марвел", четвёртая "История игрушек", "Аладдин" Гая Ричи, "Человек-паук: Вдали от дома", заключительная часть новейшей трилогии "Звёздных войн", третий фильм из франшизы "Джуманджи", "Оно 2", "Как приручить дракона 3".

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