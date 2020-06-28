Ответ Бэт-вселенной: все Джокеры объединились в одну команду

Ранее в Сети был опубликован арт, который вполне отражал концепцию мультивселенных DC - на нем были запечатлены все версии Бэтменов из различных медийных проектов.

Художник Джексон Дерр нарисовал своеобразный ответ - на одном постере он показал наиболее известные версии Джокеров.

В снимке поместились версии из фильмов "Темный рыцарь" (Хит Леджер), "Отряд самоубийц" (Джаред Лето), сольника с Хоакином Фениксом, "Бэтмен" (Джек Николсон) и сериала "Готэм" (Камерон Монахэн). Не хватает разве что Сесара Ромеро - клоуна-злодея из сериала 60-х.

Кроме того, Дерр подготовил скетч с Уиллемом Дефо, который бы как никто другой смог успешно вписаться в эту чудную компанию.

В качестве бонуса иллюстратор нарисовал вариант со звездой "Ходячих мертвецов" Лорен Коэн, которую фанаты уже прочили на роль криминальной принцессы Готэма в грядущей киноленте "Флэш".