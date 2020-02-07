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Вышел первый фильм с Хоакином Фениксом после его роли в "Джокере"

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    07.02.2020, 13:32
Текст:   Богдан Бобров
Фото: vimeo.com/ NATIONEARTH Фото: vimeo.com/ NATIONEARTH
Фото: vimeo.com/ NATIONEARTH

Хоакин Феникс, которому теперь еще долгое время суждено устойчиво ассоциироваться в глазах массового зрителя с "Джокером", совместно с несколькими природоохранными организациями принял участие в создании короткометражного фильма Guardians of Life (Хранители жизни). Он же исполнил одну из ролей - это его первая актерская работа после суперуспешного "сольника" злодея DC.

Фото: Joel C Ryan/Invision/AP
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Зарисовка показывает медицинский кабинет, где на хирургическом столе лежит пациент, которого пытается спасти команда врачей. Но все их попытки оказываются тщетными, и персонаж Феникса вынужден констатировать факт наступления смерти.

Несмотря на это, один из докторов не сдается и продолжает реанимацию, после чего нитевидный пульс начинает постепенно приходить в норму. В финале демонстрируется, что на операционном столе находилась сама планета Земля, объятая пламенем стихийных пожаров.

Кроме Феникса, в картине сыграли Розарио Доусон (дилогия "Город грехов", "Zомбилэнд: Контрольный выстрел") и Уна Чаплин ("Табу", "Игра престолов").

Режиссером и автором сценария указан Шон Монсон.

Исполнитель роли "Джокера" и до этого неоднократно привлекал внимание общественности к экологическим проблемами, а совсем недавно PETA - крупнейшая в мире организация, борющаяся за права животных, - назвала его "Человеком года".

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