Вышел первый фильм с Хоакином Фениксом после его роли в "Джокере"

Хоакин Феникс, которому теперь еще долгое время суждено устойчиво ассоциироваться в глазах массового зрителя с "Джокером", совместно с несколькими природоохранными организациями принял участие в создании короткометражного фильма Guardians of Life (Хранители жизни). Он же исполнил одну из ролей - это его первая актерская работа после суперуспешного "сольника" злодея DC.

Зарисовка показывает медицинский кабинет, где на хирургическом столе лежит пациент, которого пытается спасти команда врачей. Но все их попытки оказываются тщетными, и персонаж Феникса вынужден констатировать факт наступления смерти.

Несмотря на это, один из докторов не сдается и продолжает реанимацию, после чего нитевидный пульс начинает постепенно приходить в норму. В финале демонстрируется, что на операционном столе находилась сама планета Земля, объятая пламенем стихийных пожаров.

Кроме Феникса, в картине сыграли Розарио Доусон (дилогия "Город грехов", "Zомбилэнд: Контрольный выстрел") и Уна Чаплин ("Табу", "Игра престолов").

Режиссером и автором сценария указан Шон Монсон.

Исполнитель роли "Джокера" и до этого неоднократно привлекал внимание общественности к экологическим проблемами, а совсем недавно PETA - крупнейшая в мире организация, борющаяся за права животных, - назвала его "Человеком года".