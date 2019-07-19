Вышел трейлер продолжения "Джея и Молчаливого Боба"

На официальном YouTube-канале актера, режиссера, продюсера и сценариста Кевина Смита представлен рэдбэнд-трейлер (т.е. нецензурированный) художественного фильма "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка" (Jay and Silent Bob Reboot).

Где сложно без неловкости наблюдать за ужимками и отчаянным переигрыванием культовых персонажей.

Впрочем, здесь стоит напомнить, что на массированную критику, что обрушилась на Смита после его "канадских" фильмов ("Бивень" и "Йоганутые"), режиссер прямым текстом заявил, что ему плевать на мнение зрителей и он снимает чисто для себя.

По сюжету "Перезагрузки" Боб (Смит) и Джей (Джейсон Мьюз) снова отправились в Голливуд. На этот раз - чтобы попытаться помешать съемкам фильма по комиксу "Пыхарь и Хроник", в котором названные выступают главными героями.

Смит - сценарист и режиссер. На второплановых ролях - несказанный цветник: Крис Хемсворт, Шеннон Элизабет, Джо Манганьелло, Розарио Доусон, Джастин Лонг, Джейсон Ли, Джейсон Биггз и Джеймс Ван Дер Бик, Фрэнки Шоу, Томми Чонг, Метод Мэн, Редмэн, дщерь режиссера Харли Куинн Смит и так далее.

Дата российской премьеры еще не определена.

Меж тем впереди у едва не умершего в прошлом году Смита - заключительная часть "канадской трилогии" "Челюсти лося", третьи "Клерки", анимационная комедия "Сумочка Елены" и комедийный хоррор "Здесь был Килрой".

Трейлер (строго 18+) можно увидеть на YouTube-канале Смита.

Трейлер другого вызывающего неловкость и недоумение проекта, киноверсии орденоносного мюзикла "Кошки", смотрите здесь.