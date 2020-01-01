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Кевин Смит рассказал об альтернативной концовке "Джокера"

Новости
    01.01.2020, 20:12
Текст:   Богдан Бобров

Режиссёр Кевин Смит в эфире собственного шоу Fatman Beyond рассказал альтернативную версию финала фильма "Джокер" Тодда Филлипса.

Фото: kinopoisk.ru
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Он не называет источника информации, указывая лишь, что получил эти сведения от человека, тесно связанного с индустрией кино.

Дальнейшее описание, естественно, содержит спойлеры.

Согласно словам Смита, финальная сцена в психиатрической больнице изначально была другой. После вопроса медицинской работницы: "Что тут смешного?" Артур Флек всё так же отвечает: "Вспомнил кое-что забавное".

Затем следует флешбек, показывающий, что Томаса и Марту Уэйн на самом деле убивает Джокер. Их сын Брюс кричит и плачет. Джокер разворачивается, собираясь уйти, затем оборачивается, пожимает плечами и стреляет в ребенка.

Такой вариант альтернативной вселенной "Джокера" показал бы зрителю мир, в котором Бэтмену никогда не суждено было бы появиться.

Судя по всему, в ленте, в которой и без того градус жестокости выкручен на максимум, подобный исход посчитали чересчур мрачным.

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