Кевин Смит рассказал об альтернативной концовке "Джокера"

Режиссёр Кевин Смит в эфире собственного шоу Fatman Beyond рассказал альтернативную версию финала фильма "Джокер" Тодда Филлипса.

Он не называет источника информации, указывая лишь, что получил эти сведения от человека, тесно связанного с индустрией кино.

Дальнейшее описание, естественно, содержит спойлеры.

Согласно словам Смита, финальная сцена в психиатрической больнице изначально была другой. После вопроса медицинской работницы: "Что тут смешного?" Артур Флек всё так же отвечает: "Вспомнил кое-что забавное".

Затем следует флешбек, показывающий, что Томаса и Марту Уэйн на самом деле убивает Джокер. Их сын Брюс кричит и плачет. Джокер разворачивается, собираясь уйти, затем оборачивается, пожимает плечами и стреляет в ребенка.

Такой вариант альтернативной вселенной "Джокера" показал бы зрителю мир, в котором Бэтмену никогда не суждено было бы появиться.

Судя по всему, в ленте, в которой и без того градус жестокости выкручен на максимум, подобный исход посчитали чересчур мрачным.