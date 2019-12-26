Новости

Вышла короткометражка про Оби-Вана Кеноби 25.12.2019
Дмитрий Дибров: Я не старый, я просто зрелый 25.12.2019
Шоураннер "Ведьмака" ответила Марку Хэмиллу по поводу роли Весемира 25.12.2019
Генри Кавилл рассказал о сложностях подготовки к роли ведьмака 25.12.2019
Умерла автор заглавной песни сериала "Друзья" Элли Уиллис 25.12.2019

"Бэтмена" Роберта Паттинсона показали в новом костюме

Новости
    26.12.2019, 10:02
Текст:   Богдан Бобров

Австралийская художница, скрывающаяся в Сети под ником Mizuri, в своем Instagram-аккаунте представила свое видение того, как будет смотреться Роберт Паттинсон в роли Бэтмена в грядущей картине режиссера Мэтта Ривза.

На двух изображениях актер показан в полной экипировке с маской и без нее. Пользователи положительно оценили новый образ звезды "Сумерек" - на момент написания заметки пост собрал почти 5 тысяч лайков.

Напомним, в новой экранизации комиксов о защитнике Готэма также появятся Колин Фаррелл, Энди Серкис, Пол Дано и Зои Кравиц.

Премьера нового фильма о Темном рыцаре запланирована на июнь 2021 года.

Новости

В театре рассказали о состоянии госпитализированной Галины Волчек 25.12.2019
Анджей Сапковский с восторгом отозвался о сериале "Ведьмак" 25.12.2019
Эд Ширан объявил о приостановке карьеры 25.12.2019
Дональд Трамп: Для меня было честью сыграть в "Один дома 2" 25.12.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Джеки Чан едва не погиб на съемках очередного боевика 24.12.2019
Вышел русский трейлер "Женщины в окне" с Эми Адамс и Гэри Олдманом 24.12.2019
Хидэо Кодзима назвал любимые фильмы 2019 года 23.12.2019
⧣ интернет
Фото: twitter.com/ witchergame
"Люк Скайуокер" согласился сыграть в "Ведьмаке" 24.12.2019
Бывший муж с полицией забрал у Даны Борисовой дочь и собаку 16.12.2019
Фото: Сальма Хайек показала Анджелину Джоли без макияжа 13.12.2019
⧣ фото
Фото: instagram.com/leratv
Фото: Лера Кудрявцева перенесла операцию по удалению импланта груди 24.12.2019
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 23.12.2019
Умер актер из "Ночного дозора" Тони Бриттон 23.12.2019