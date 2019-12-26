"Бэтмена" Роберта Паттинсона показали в новом костюме

Австралийская художница, скрывающаяся в Сети под ником Mizuri, в своем Instagram-аккаунте представила свое видение того, как будет смотреться Роберт Паттинсон в роли Бэтмена в грядущей картине режиссера Мэтта Ривза.

На двух изображениях актер показан в полной экипировке с маской и без нее. Пользователи положительно оценили новый образ звезды "Сумерек" - на момент написания заметки пост собрал почти 5 тысяч лайков.

Напомним, в новой экранизации комиксов о защитнике Готэма также появятся Колин Фаррелл, Энди Серкис, Пол Дано и Зои Кравиц.

Премьера нового фильма о Темном рыцаре запланирована на июнь 2021 года.