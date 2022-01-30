Вышел финальный трейлер российской комедии "Папы"

На YouTube был опубликован финальный трейлер российской семейной комедии "Папы", приуроченной к празднику 23 февраля.

В главных ролях - Юрий Стоянов, Сергей Безруков, Дмитрий Нагиев и Вадим Демчог. Они сыграют четверых отцов, каждый из которых испытывает трудности родительства. Так, герой Стоянова много лет не общается дочкой, персонаж Безрукова, летчик-испытатель, не может найти общий язык с приемным сыном, Нагиев в образе врача спасает детские жизни, а кинорежиссер (Демчог) впервые знакомится со своими взрослыми детьми.

- Как бы ни переплетались наши судьбы, в любом возрасте мы остаемся для пап детьми. Разные судьбы. Разные характеры. Разные отношения. Работа одна - быть папой, - сообщается в описании фильма.

Фильм выйдет в прокат в День защитника Отечества. Режиссером выступила Анна Матисон, супруга Сергея Безрукова,