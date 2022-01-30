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30.01.2022 18:19
Рубрика: Экономика

Закон уточнил правила поездки отставников в военные санатории и места отдыха

Текст: Юрий Гаврилов
"Российская газета" опубликовала федеральный закон, который устраняет некоторую неопределенность по поводу бесплатного проезда военных пенсионеров и их родственников в ведомственные санатории и другие места лечения и отдыха.

По действующим прежде нормам, закрепленным в законе "О статусе военнослужащих", за уволенными по льготным основаниям отставниками сохранялось право приобретать путевки в военные здравницы и курорты по сниженным ценам - 25 процентов от ее стоимости. При этом раз в год дорога туда и обратно для этих людей была бесплатной. Такую же "путевую" преференцию имели члены семей офицеров, прапорщиков и мичманов, прослуживших 20 и более лет или расставшихся с погонами по состоянию здоровья.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Вопросов по льготному курортному обеспечению отставников и их родных , как правило, не возникало. А вот с поездкой на лечение они имелись. Как, к примеру, быть человеку, которому по медицинским показаниям требуется оздоровительный курс в армейской здравнице. Но получить необходимое для этого заключение военно-врачебной комиссии у него нет возможности, поскольку такая комиссия в месте проживания военного пенсионера отсутствует.

Новый документ эту проблему не только устранил, но также исключил возможность предъявления к уволенным военнослужащим и членам их семей дополнительных, не предусмотренных законом требований. А еще он расширил понятие "места отдыха", включив в него специализированные военные базы.

Ныне право на льготную путевку и бесплатный проезд один раз в год в военный санаторий и обратно имеют офицеры, прапорщики и мичманы, отслужившие не менее 20 лет и уволенные по достижению предельного возраста службы, состоянию здоровья, некоторым другим законным основаниям, а также члены их семей. Если человеку надо туда попасть для поправки здоровья, а нужного направления от военно-врачебной комиссии взять негде, пенсионеру будет достаточно иметь на руках заключение врачебной комиссии государственного или муниципального медучреждения, выданное на основании направления федерального органа, в котором проходила его военная служба.

Аналогичный порядок теперь станут применять к членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, а также родителям-пенсионерам (инвалидам) и членам семей старших и высших офицеров, погибших или умерших во время военной службы или после нее, если они прослужили 20 лет и более и были уволены по возрасту, состоянию здоровья или организационно-штатными мероприятиями. В скорректированном законе "О статусе военнослужащего" сказано, что они имеют право на социальные гарантии по оказанию медпомощи и санаторно-курортному лечению с оплатой 50 процентов стоимости путевки в санаторно-курортные организации федеральных органов, в которых предусмотрена военная служба. Они также обладают правом один раз в год бесплатно проследовать на лечение в военный санаторий и вернуться обратно.

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