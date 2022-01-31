101 миллион рублей потребовал аграрий с поставщика посевного материала

Коллегия Пятнадцатого апелляционного арбитражного суда в Ростове под председательством судьи Оксаны Ереминой рассматривает непростой спор между брянским предпринимателем Владимиром Стародубцем и компанией ООО "БДА Капитал", поставившей ему семена озимой ржи. Речь идет не только о внушительных денежных суммах - выдвинутый иск в разы больше стоимости семян, но и о репутационных потерях.

Итак, согласно договору, компания в 2020 году поставила Владимиру Стародубцу гибридные семена немецкой компании "КВС" общей стоимостью более 25 миллионов рублей, из них семена гибрида "КВС Этерно" стоимостью более 12 миллионов. Вместе с товаром покупатель получил подтверждающий надлежащее качество семян сертификат соответствия.

Индивидуальный предприниматель по своей инициативе повторно проверил качество товара - специалисты брянского Россельхозцентра указали, что всхожесть семян 89%. Стародубец провел посевные работы, но результаты его не обрадовали. Тогда он созвал целую комиссию для обследования полей, на которых была посеяна рожь гибрида "КВС Этерно". Представители компании-поставщика и производителя тоже присутствовали при обследовании и с выводами комиссии согласились. А выводы эти в целом можно описать одной фразой - семена взошли плохо. Но по какой причине? Владимир Стародубец, несмотря на дважды подтвержденное качество семян, решил доказать, что причина неудачного посева все-таки именно в них. За свои средства он заказал досудебное экспертное заключение.

По закону "О семеноводстве" единственным документом, подтверждающим качество семян, является сертификат. Стародубец потребовал в суде от поставщика возмещения убытков на 101 миллион рублей - в восемь раз больше стоимости семян, которые не взошли.

Компания "БДА Капитал" работает с 2004 года и имеет представителей в 20 регионах страны. Крупнейший филиал расположен в Краснодаре - центре аграрного края, у фермеров которого продукция компании пользуется неизменным спросом. Компания является официальным дистрибьютором крупных производителей семян. И в данном случае, уверены в компании, семена были поставлены качественные.

Такого же мнения придерживаются специалисты зернового департамента компании "КВС РУС" - крупнейшего немецкого производителя семян кукурузы и различных зерновых культур. Семена озимой ржи выращиваются в Липецкой области под контролем агрономов "КВС", подработка семенного материала производится на современном заводе, принадлежащем компании "Суффле".

Речь идет не только о внушительных денежных суммах - выдвинутый иск в разы больше стоимости семян, но и о репутационных потерях

Брянскому предпринимателю предъявлен встречный иск о взыскании более 15 миллионов рублей, включая долг по договору поставки за семена, стоимость кредита и проценты за его использование. В ноябре прошлого года судья Арбитражного суда Краснодарского края Елена Корейво стремительно удовлетворила иск Стародубца, а вот в удовлетворении встречного иска "БДА Капитал" отказала. Возникает вопрос, почему доказательства ответчика, подтверждающие качество семян, оказались менее весомыми? Этого в мотивировке вынесенного Корейво судебного акта адвокаты не увидели.

Чтобы доказать ненадлежащее качество посевного материала, истец заказал досудебное экспертное заключение и предоставил специалистам для исследования образец семян, утверждая, что он взят именно из той партии, которую поставила компания. Но пробу отбирал агроном истца, без участия представителей поставщика и производителя - их не пригласили. Специалист государственной семенной инспекции тоже отсутствовал. Не странно ли?

Эксперты говорят, что причин у плохой всхожести может быть несколько. Например, нарушение правил посева или протравки семян. В акте обследования полей зафиксированы плохие всходы, но не их причины. Суд первой инстанции сделал, возможно, поспешные выводы. Есть вопросы и к сумме, которую предприниматель из Брянской области решил взыскать с компании. Суд посчитал доказанным размер "затрат на подготовку и проведение посевной кампании спорной партии семян" и размер упущенной выгоды, но адвокаты уверены - они не доказаны истцом и не могут взыскиваться вместе.

Сельское хозяйство - занятие рискованное. Чтобы признать причиной собственных неудач свои же просчеты, нужна объективность, списать все на делового партнера гораздо проще. Остается надеяться, что Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд проявит объективность, рассмотрев все нюансы этого непростого дела.

Комментарий

Юрий Пустовит, управляющий партнер адвокатского бюро "Юг" :

- Истец без замечаний принимает от ответчика семена вместе с сертификатом качества, выданным ФГБУ "Россельхозцентр" по Липецкой области, затем сам по своей инициативе заказывает в ФГБУ "Россельхозцентр" по Брянской области проверку их качества и протокол испытаний, который подтверждает, что с семенами все в порядке. Суд первой инстанции это игнорирует. Ему более убедительной кажется изготовленная по заказу истца за его деньги досудебная экспертиза семян, проведенная Брянским аграрным университетом, на видеозаписи которой голос за кадром произносит: "Как он скажет, так и сделаем..."

Договор поставки дает истцу право предъявить претензии по качеству в течение 15 дней после передачи семян. Истец предъявил ответчику претензию значительно позже. Суд первой инстанции взыскал одновременно и расходы на посев, и упущенную выгоду. Это все равно, как если бы мебельная фирма, изготовив из поставленных досок мебель, продав ее и получив прибыль, затем взыскала с поставщика досок расходы на их обработку.

Договор поставки ограничивает ответственность компании перед истцом стоимостью некачественной партии семян - 12 миллионов рублей. Однако суд взыскивает 101 миллион рублей, проигнорировав ограничение ответственности.