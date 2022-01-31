13 лет назад состоялась интронизация патриарха Кирилла

Сегодня день интронизации патриарха Кирилла, 13 лет назад он взошел на патриаший престол. О личности, времени и поколении патриарха - доктор биологических наук, профессор Егор Прохорчук.

В день интронизации патриаха мы стараемся говорить о нем с людьми светскими. Что в личности патриарха обращает на себя ваше внимание, как ученого?

Егор Прохорчук: Как ученый, я хорошо понимаю, насколько важно уметь говорить просто и доходчиво о сложных вещах. Когда разговариваешь со студентами, молодыми сотрудниками и даже домашними, видишь, что надо уметь донести до них свою научную правду и ее красоту. Поэтому я хочу отметить дар Святейшего доносить Евангельские истины, Предание церкви до невоцерковленных людей - от простого человека до политика. Он со всеми говорит языком, понятным им.

Второй момент, который я бы, как ученый, хотел отметить, заключается во внимании патриарха к тому, как современные технологии, и биотехнологии в частности, воздействуют на личность человека. Я думаю, что осмысление иерархами Церкви места и роли современных - от атомных до редактирования генома - технологий, просто необходимо чтобы ориентировать верующих именно в их полезности в контексте духовной жизни.

Что вы думаете о "политическом" искусстве патриарха?

Егор Прохорчук: Мне сложно судить о церковной политике, но догадываюсь, что она все же не всегда идентична политике светской. Иногда даже ортогональна ей. Но, например, любые усилия Русской Церкви и лично Патриарха, направленные на сохранение духовного единства русских и украинцев в моем представлении есть дело благое. Очевидно, что желания наших недругов направлены как раз на духовное разделение русских и украинцев. Будем надеяться, что эти сооружаемые ими перегородки, как говорится, до небес не доходят.

Что Вы думаете о решениях и поведении патриарха во время пандемии, бросающей сейчас вызов обычному ходу нашей жизни?

Егор Прохорчук: Как член синодальной комиссии по биоэтике я наблюдал за внутрицерковными дискуссиями вокруг вакцин от коронавируса. Могу сказать, что то решение, которое было принято в Церкви в отношении использования "Спутника V" (а как я понимаю, оно принято было в том числе с учетом мнения Святейшего), спасло десятки, а то и сотни тысяч жизней православных людей. Эти спасенные жизни теперь могут быть посвящены служению людям, рождению детей, заботе о близких, творчеству и созиданию.

Вы как-то говорили о том, что разочарованы в сегодняшнем поколении молодых людей, своих детей - жалеют себя, живут комфортом и интересными увлечениями, и не догадываются, что все настоящее добывается потом и кровью. Наверное, поколение патриарха вам покажется титаническим - по крови и поту.

Егор Прохорчук: Титанами я бы назвал скорее людей из поколения моего деда, который родился в 1914 году, а ушел в 2012… Представляете, сколько он застал событий русской истории за свой век! Поколение Патриарха, люди, рожденные в период войны или сразу после нее, весьма противоречивое для меня. С одной стороны, это люди, ставшие свидетелями полета Гагарина, удивительных научных открытий, восстановления страны из пепла войны, циклопических проектов и строек. С другой стороны, именно это поколение стало, скажем так, "базовым" во время крушения СССР. То есть, в общем-то, это поколение "советских" людей, со всеми плюсами и минусами смыслов, которые заложены в этом словосочетании. Я думаю, что потомкам еще только предстоит применить научный метод исторического познания, очиститься от всех мифов, как просоветских, так и антисоветских, чтобы оценить роль этого поколения. В церковной же жизни это поколение людей участвовало в возрождении православия в России, возрождении приходской жизни, армейского духовенства. Удивительно, но мне кажется, что в то время, как светская власть в 90-е годы в основном все разрушала, именно "поколение патриарха" в тот же самый момент в церковной жизни очень много созидало. Что, быть может, стало примером для наших политиков 2000-х. Подтолкнуло их к строительству страны, которому мы в той или иной степени являемся свидетелями.