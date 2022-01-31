Аренду банкоматов и торговых аппаратов предлагают упростить

При аренде и безвозмездном использовании банкоматов и вендинговых аппаратов в учреждениях предлагают убрать излишние согласования. Такие поправки в Гражданский кодекс подготовил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Законопроект направлен в правительство для получения отзыва.

Согласование сделок по передаче в аренду и безвозмездное пользование федерального недвижимого имущества учреждений, например, университетских кампусов, пока остается сложной межведомственной процедурой.

"Вузы используют закрепленное за ними недвижимое имущество для организации образовательного процесса, занятий спортом и проживания студентов. Но представить эти площади без медпунктов, столовых, помещений для продажи книжной и иной необходимой продукции, банкоматов, вендинговых аппаратов невозможно", - приводит слова Кутепова пресс-служба Совфеда.

С учетом того, что договоры заключаются на торгах и подлежат государственной регистрации, установка оборудования и конструкций в учреждениях занимает много времени, отметил сенатор. Если по каким-либо причинам понадобится переместить такой аппарат из одного помещения или здания в другое, то потребуется заново пройти весь путь согласований от начала до конца.

Андрей Кутепов привел расчеты, что размещение банкоматов или вендингов позволяет вузу не только создать необходимые условия пребывания студентов и преподавателей, но и получить в среднем 2 млн рублей дополнительного дохода в год. "При этом вендинг - бесконтактный, а следовательно безопасный вид розничной торговли, что важно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул он.