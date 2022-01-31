Аргентина осудила развертывание британской ПВО на Фолклендских островах

Власти Аргентины осудили решение британских коллег развернуть систему ПВО на территории Фолклендских (Мальвинских) островов, которые являются предметом спора Буэнос-Айреса и Лондона. Об этом сообщили в МИД южноамериканской республики.

"Аргентинская Республика самым решительным образом осуждает новое развертывание британских вооружений на Мальвинских островах", - говорится в заявлении, текст которого был опубликован на сайте ведомства.

По данным Буэнос-Айреса, Лондон разместил на островах систему ПВО Sky Sabre. Власти Аргентины вновь призвали своих коллег сесть за стол переговоров, чтобы обсудить урегулирование ситуации вокруг спорной территории. Аргентина и Великобритания уже более 200 лет спорят о принадлежности нескольких островов, расположенных на юго-западе Атлантического океана. В 1982 году между странами началась война, которая завершилась победой британцев.