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31.01.2022 10:16
Рубрика: В мире

Аргентина осудила развертывание британской ПВО на Фолклендских островах

Текст: Дмитрий Кулемякин

Власти Аргентины осудили решение британских коллег развернуть систему ПВО на территории Фолклендских (Мальвинских) островов, которые являются предметом спора Буэнос-Айреса и Лондона. Об этом сообщили в МИД южноамериканской республики.

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"Аргентинская Республика самым решительным образом осуждает новое развертывание британских вооружений на Мальвинских островах", - говорится в заявлении, текст которого был опубликован на сайте ведомства.

По данным Буэнос-Айреса, Лондон разместил на островах систему ПВО Sky Sabre. Власти Аргентины вновь призвали своих коллег сесть за стол переговоров, чтобы обсудить урегулирование ситуации вокруг спорной территории. Аргентина и Великобритания уже более 200 лет спорят о принадлежности нескольких островов, расположенных на юго-западе Атлантического океана. В 1982 году между странами началась война, которая завершилась победой британцев.

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