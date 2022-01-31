Банки обяжут наглядно раскрывать условия по депозитам

Таблица с основными условиями вклада должна размещаться в начале договора, а также на сайте и в офисах банка. Об этом говорится в проекте указания Банка России, который опубликовал регулятор.

Таблица и порядок ее заполнения указаны в проекте ЦБ. В частности, в ней должны указываться величина ставки, а при наличии нескольких ставок - условие и период применения каждой из них, а также порядок выплаты процентов, ограничения на пополнение вклада и досрочное снятие денег, возможность и порядок продления договора, способ обмена информацией между банком и вкладчиком.

"Мы видели много примеров, когда банки предлагали вклады с хорошими процентами, а на деле оказывалось, что получить их не так-то просто - нужно в придачу открыть брокерский счет, купить полис страхования жизни или положить большую сумму, - отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. - Теперь вкладчик сразу увидит все эти условия, сможет правильно оценить доходность вклада и выбрать наилучшее предложение".

Банки часто предлагают хорошие проценты по вкладам, но на деле их можно получить, только открыв брокерский счет или купив страховой полис

В целом в Банке России ожидают притока средств граждан на вклады. Так, объем денег физлиц на депозитах в 2022 году может увеличиться на 7-10%, заявил на пресс-конференции глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. По мнению Данилова, главной причиной роста интереса ко вкладам станет увеличившаяся доходность по ним. "Плюс, люди все-таки увидели и, возможно, где-то даже обожглись, на инвестициях в альтернативные инструменты: облигации и акции. Рынок волатильный", - констатировал Данилов.

По данным Банка России, в 2021 году объем средств населения в российских банках составил 5,7%, он увеличился до 34,7 трлн рублей. По итогам второй декады января средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банках, по данным ЦБ, составила 7,7%. Ровно год назад тот же показатель составлял 4,49%. Рост доходностей по вкладам связан с увеличением ключевой ставки ЦБ: с весны 2021 года она была повышена с 4,25% до текущих 8,5% годовых на фоне ускоренного роста потребительских цен. Инфляция в 2021 году составила, по данным Росстата, 8,4%.