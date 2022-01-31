Более 23 млрд рублей кабмин направит за четыре года на научный флот

Более 23 миллиардов рублей правительство направит в ближайшие четыре года на обновление отечественного научно-исследовательского флота, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Современные исследовательские суда значительно повысят конкурентоспособность отечественного научного флота, улучшат условия работы наших ученых и обеспечат дополнительную загрузку российских судостроительных верфей"", - сказал он на оперативном совещании со своими заместителями.

В 2020 году около 28 миллиардов рублей было выделено на два научно-исследовательских судна неограниченного района плавания. Строительство планируется завершить в течение трех лет.

В этом году, заявил Мишустин, 900 миллионов рублей направят на создание морского крупнотоннажного судна, с помощью которого ученые смогут проводить широкий спектр исследований Мирового океана. Оно способствует также расширению ресурсной базы отечественного рыболовства.