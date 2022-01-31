Более миллиона школьников прошли всероссийский мониторинг знаний

Русский язык и математика - предметы, на которые нельзя махнуть рукой, мол, вряд ли мне это пригодится в жизни. Да и аттестат без сдачи ЕГЭ по этим предметам не получить. Как сделать обучение по ним эффективным?

На образовательной платформе Учи.ру до 28 февраля проходит уже второй всероссийский мониторинг знаний по русскому языку и математике для 2-9 классов. Он помогает определить уровень знаний по двум обязательным предметам и понять, какие темы "проседают", где и кого надо подтянуть. Задания адаптированы под разные учебники и полностью соответствуют ФГОС. Тестирование состоит из 11-14 заданий и занимает не более получаса. У каждого ученика - свой вариант. Участие - бесплатное, нужно просто зарегистрироваться на сайте.

На время проведения мониторинга в личном кабинете учителя появляется кнопка запуска, нажав которую, учитель может выбрать учебник, по которому занимается с классом, и запустить тест. После этого задания появятся в личных кабинетах учеников. Спешки нет - на выполнение заданий дается неделя. После учителя получают подробные отчеты с результатами по классам. И что самое важное - рекомендации и задания, которые помогут ученикам заполнить пробелы. Никаких оценок - просто "срез" знаний. Эксперты отмечают: чем старше ученики, тем меньше среди них тех, кто решает большую часть заданий. А значит, пробелы со временем накапливаются, и учителю сложнее отслеживать уровень знаний по всем темам сразу.

В течение учебного года такую проверку можно устраивать трижды. В первом мониторинге, который проходил с 20 сентября по 21 ноября 2021 года, приняли участие 1,7 миллиона школьников и 98 тысяч учителей.

- Мои девятиклассники плохо справились с задачей о параболе. Значит, нужно вспомнить, как ее построить, как правильно найти вершину и точки пересечения с осями координат, - рассказывает учитель математики казанской школы № 169 Рима Шаботич. - Подобные задания будут в ОГЭ, и мониторинг показал: эти темы нужно разобрать еще раз.

По словам учителя начальных классов школы села Пискалы Самарской области Елены Никушиной, плюс мониторинга еще и в экономии времени.

- В отчетах, которые мы получаем, уже проанализирована статистика выполнения заданий, есть список проблемных тем, - говорит педагог. - Кроме того, в заданиях есть практические вопросы, и я четко увидела: у детей с этим трудности.