Более миллиона школьников прошли всероссийский мониторинг знаний

На образовательной платформе Учи.ру до 28 февраля проходит уже второй всероссийский мониторинг знаний по русскому языку и математике для 2-9 классов. Он помогает определить уровень знаний по двум обязательным предметам и понять, какие темы "проседают", где и кого надо подтянуть. Задания адаптированы под разные учебники и полностью соответствуют ФГОС. Тестирование состоит из 11-14 заданий и занимает не более получаса. У каждого ученика - свой вариант. Участие - бесплатное, нужно просто зарегистрироваться на сайте.
На время проведения мониторинга в личном кабинете учителя появляется кнопка запуска, нажав которую, учитель может выбрать учебник, по которому занимается с классом, и запустить тест. После этого задания появятся в личных кабинетах учеников. Спешки нет - на выполнение заданий дается неделя. После учителя получают подробные отчеты с результатами по классам. И что самое важное - рекомендации и задания, которые помогут ученикам заполнить пробелы. Никаких оценок - просто "срез" знаний. Эксперты отмечают: чем старше ученики, тем меньше среди них тех, кто решает большую часть заданий. А значит, пробелы со временем накапливаются, и учителю сложнее отслеживать уровень знаний по всем темам сразу.
В течение учебного года такую проверку можно устраивать трижды. В первом мониторинге, который проходил с 20 сентября по 21 ноября 2021 года, приняли участие 1,7 миллиона школьников и 98 тысяч учителей.
- Мои девятиклассники плохо справились с задачей о параболе. Значит, нужно вспомнить, как ее построить, как правильно найти вершину и точки пересечения с осями координат, - рассказывает учитель математики казанской школы № 169 Рима Шаботич. - Подобные задания будут в ОГЭ, и мониторинг показал: эти темы нужно разобрать еще раз.
По словам учителя начальных классов школы села Пискалы Самарской области Елены Никушиной, плюс мониторинга еще и в экономии времени.
- В отчетах, которые мы получаем, уже проанализирована статистика выполнения заданий, есть список проблемных тем, - говорит педагог. - Кроме того, в заданиях есть практические вопросы, и я четко увидела: у детей с этим трудности.