Цену на лекарство от коронавируса снизят в два раза

Федеральная антимонопольная служба согласовала новую цену на воспроизведенное в России лекарство от коронавируса - "Ремдесивир", сообщили в пресс-службе ведомства.

Упаковка лекарства от компании "Р-Фарм" будет стоить 3840 рублей, это в два раза меньше, чем в 2020 году была согласована цена на дженерик от компании "Фармасинтез".

"Ремдесивир" включен в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19, его назначают пациентам в стационарах, с 2021 года он входит в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Цены на все лекарства, которые входят в этот перечень, регулируются государством.