Цены на капусту выросли за год в четыре раза

Капуста - абсолютный рекордсмен по росту цен на продукты в прошлом году. И стремительный рост ее стоимости продолжается в этом году. Ее и так вырастили меньше обычного, а сейчас остатки аграрии придерживают в надежде на еще более привлекательные цены. Минсельхоз надеется увеличить площади под капусту в новом сезоне.

По данным Росстата, в прошлом году капуста подорожала более чем на 140%, а с начала этого года к 21 января - еще почти на 11,2%, тогда как цены на другие овощи "борщевого набора" почти стабилизировались. Если морковь и свекла сейчас у поставщиков на 75-80% дороже к уровню прошлого года, картофель - на 48-50%, то капуста примерно в четыре раза дороже, чем год назад, рассказал "РГ" исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Алексей Красильников.

Сказались общие для отрасли причины: засуха (из-за которой аграрии вынуждены были больше тратить на полив), рост цен на семена, удобрения, агрохимикаты, упаковку, транспортировку и т.п. Также Красильников обращает внимание на низкую рентабельность производства овощей "борщевого набора", из-за которой на протяжении последних нескольких лет площади под этими культурами снижаются. Импортная капуста сейчас дороже более чем в три раза, что косвенно говорит о ее дефиците и в других странах, отмечают в Плодоовощном союзе.

Но даже на этом фоне такой рост цен на капусту удивляет, считает Красильников. Глядя на рост цен, аграрии на фоне высокого спроса придерживают продукцию, надеясь продать позже и дороже.

По его мнению, сгладить такую ситуацию может новый урожай из Дагестана, который вот-вот поступит на рынок. Там под зиму сажают капусту во второй раз, и сейчас ее рубка уже началась. При этом на Дагестан приходится около четверти поставляемого на российский рынок объема. Власти республики сообщают о рекордном урожае.

Цены на капусту волатильны и зависят от валового сбора, а также от общей ситуации на продовольственном рынке, рассказали "Российской газете" в минсельхозе.

Но в 2021 году такой рост цен произошел с низкой базы. В 2020 году был получен рекордный за последние 10 лет урожай капусты в организованном секторе на уровне 1 млн тонн. Это способствовало снижению цен. В 2021 году с учетом неблагоприятных погодных условий в ряде регионов и крайне сжатых сроков посевной кампании ожидаемые показатели производства сопоставимы со средними многолетними значениями, утверждают в ведомстве. Ежегодный объем производства капусты с учетом хозяйств населения составляет порядка 2,6 млн тонн, из них около 900 тысяч тонн (35%) приходится на организованный сектор (сельхозорганизации, фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей. Снижение валового сбора культуры соответственно отразилось на ценовой динамике.

Сгладить ситуацию с ценами может новый урожай капусты в Дагестане

Кроме того, на стоимость капусты и овощей в целом значительно повлияла общая ситуация на мировом рынке продовольствия и пандемия. Так, выросли затраты производителей на удобрения, средства защиты растений, топливо, рабочую силу и другие составляющие себестоимости.

Для наращивания производства продукции "борщевого набора" в 2022 году сев овощей и картофеля существенно увеличится. Овощи будут посеяны на площади 196,6 тысячи га (плюс 7,9%), а картофель посажен на 298,7 тысячи га (плюс 6,7%).

В министерстве рассчитывают, что в этом им поможет отдельный федеральный проект, предусматривающий комплекс мероприятий для увеличения производства, организации инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля. В частности, по программе господдержку впервые окажут личным подсобным хозяйствам.

Также минсельхоз считает необходимым увеличение доли поставок в ритейл по агроконтрактам - прямым договорам между сельхозтоваропроизводителями (в первую очередь, субъектами малого и среднего бизнеса) и торговыми сетями.

"Переход на прямые контракты будет способствовать расширению ассортимента овощей и стабилизации их стоимости", - считают в ведомстве.