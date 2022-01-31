Чем дороже газ, тем больше угля нужно Европе

В 2021 году потребление угля для выработки электричества в Европе выросло более чем на 11% к 2020 году, по данным Международного энергетического агентства (МЭА). В агентстве ожидают, что доля угля в генерации продолжит расти в 2022 году и останется на высоком уровне до конца 2024 года. В мире потребление угля для выработки электричества увеличилось на 9%.

Одной из немногих стран, где доля угольной генерации по итогам года осталась прежней в общей выработке - около 13%, стала Россия, и именно она один из основных поставщиков угля в ЕС. По предварительным данным минэнерго за 2021 год, наша страна увеличила экспорт угля в Европу на 11,5% до 50 млн тонн (весь экспорт - 227 млн тонн). Ожидается, что в 2022 году экспорт вырастет по всем направлениям, в том числе и в Европу, суммарно на 10 млн тонн.

Уголь фактически обеспечил мировой прирост спроса на электроэнергию - 6%. Доля угля сильно выросла в энергобалансе экономического лидера Евросоюза - Германии, приблизительно на 6%, причем, по оперативным данным, рост продолжился в январе этого года (до 37% в энергобалансе). Увеличились объемы угольной генерации в Великобритании, Нидерландах, Бельгии, которая собиралась закрыть все угольные станции в 2021 году. В Испании в 2021 году возобновили работу две угольные электростанции, одна из которых была закрыта в 2019 году, а другая находилась в процессе вывода из энергосистемы.

С учетом текущей стоимости выбросов парниковых газов в Европе, приблизившейся к отметке в 90 евро за тонну CO2, цена природного газа, обеспечивающая экономический паритет с углем в генерации, оценивается примерно в 650 долларов за тысячу кубометров, уточняет консультант VYGON Consulting Иван Тимонин. По его мнению, "голубое топливо" сегодня сильно проигрывает более "грязной" опции, и подобная ситуация наблюдается уже полгода. Именно по этой причине по итогам прошедшего года потребление угля в регионе выросло, почти достигнув отметки в 632 млн тонн. Это, однако, не превышает уровень 2019 года - 687 млн тонн, отмечает Тимонин.

В 2022 году уголь сохранит за собой роль экономически эффективного энергоресурса, что будет означать продолжение роста его потребления, считает Тимонин. Однако с учетом экологической повестки ЕС его динамика замедлится, поскольку угольных станций становится все меньше, что снижает потенциал вытеснения природного газа. В 2024 году в связи со стабилизацией цен на энергоресурсы, ростом платы за выбросы и выводом мощностей угольной генерации объем потребления угля в ЕС может снизиться до 434 млн тонн, уточняет эксперт.

В Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) доля угля по итогам прошлого года увеличилась еще больше, чем в Европе, но здесь это было ожидаемо. Поставки России в страны АТР составили 129 млн тонн. Спрос на электроэнергию в Китае увеличился на 10%. Сейчас 53% в мировой угольной энергетике приходится на Китай, а еще 12% на Индию. Причем в прошлом году Китай попытался постепенно начать сокращать мощности по добыче угля. На фоне высоких цен на газ и запрета импорта в страну австралийского угля это привело к дефициту выработки электроэнергии и отключениям электричества в большинстве провинций Китая.

Во многом благодаря этим проблемам Россия смогла нарастить поставки угля в Поднебесную в 2021 году на 38%. По объемам импорта нашего угля один Китай обогнал всю Европу - 52 млн тонн. С другой стороны, китайский запрет на импорт австралийского угля увеличил конкуренцию на индийском рынке, в результате чего наши поставки в страну в прошлом году снизились на 15,4% до 6,6 млн тонн. При этом вполне возможно, что Россия могла бы сильнее увеличить поставки угля, но этого нам не позволила сделать пропускная способность железных дорог на востоке и морских портов на западе. За 20 лет, с 2001 года, наш экспорт угля вырос более чем в пять раз с 42 млн тонн. Россия занимает сейчас третье место в мире по объемам экспорта угля, хотя все еще сильно отстает от лидеров - Индонезии и Австралии (около 480 и 380 млн тонн).

В АТР потребление угля будет расти минимум до 2025 года, даже если ориентироваться на климатические планы стран региона, которые скорее всего подвергнутся корректировке после 2021 года. Россия может увеличить свое присутствие за счет расширения пропускной способности железнодорожных магистралей - БАМ и Транссиб (работы сейчас ведутся) и увеличения экспорта угля с новых проектов по его добыче в Арктике через Северный морской путь (СМП). Но для этого необходимо, чтобы началась круглогодичная навигация по СМП в восточном направлении. Планируется, что такая возможность появится в 2024 году.

Согласно планам грузопоток по СМП к 2024 году должен увеличиться до 80 млн тонн в год. Около 28 млн тонн рассчитывают получить за счет перевозок угля, уточняет аналитик "Финам" Алексей Калачев. Реалистичность этих планов будет зависеть от темпов освоения арктических месторождений и строительства перевалочных мощностей.

Основным угледобывающим проектом в Арктике станет "Северная звезда", считает руководитель проектов направления экономика инфраструктурных отраслей ЦСР Ирина Беспалова. С него предполагаются как экспортные поставки в страны АТР, Евросоюза, так и отгрузка угля российским потребителям. Ключевыми направлениями сбыта в мире называются Япония, Южная Корея, Китай, Индия, Норвегия и Нидерланды, а России - Архангельск и Мурманск. Проект обеспечит объем перевозок по СМП - от 4 до 12 млн тонн угля.