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31.01.2022 18:05
Рубрика: В мире

Чешский эксперт Богбот призвал США и НАТО забыть об Украине ради сохранения мира

Текст: Юрий Когалов

Позиция России по вопросу членства Украины в НАТО логична. Ради поддержания мира Североатлантический альянс должен отказаться от этой идеи. Такое мнение в интервью Parlamentní listy высказал чешский эксперт в области безопасности Давид Богбот.

"В том, что говорит Путин об Украине, то есть, что ее членство в НАТО - стратегический риск для России, есть логика", - указал Богбот. По его мнению, Украина в составе блока никак не поможет укрепить безопасность ни альянса, ни США. В связи с этим эксперт призвал Брюссель и Вашингтон отказаться от намерения присоединить Украину к НАТО. По его словам, сейчас неподходящее время для этого. "Со стратегической точки зрения, это ошибка. Нам это не нужно. Нам (Чехии) нужна сильная и дружественная Америка так же, как и дружественная Россия", - заявил Богбот.

Он обратил внимание, что "за последние 20 лет Россия снова превратилась в державу с сильной и хорошо обученной армией, с ядерным оружием, с огромными ресурсами и большими амбициями". Но воевать с Европой Россия не хочет, ей более интересно торговать с нею, отметил эксперт.

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Конфликт не выгоден и самой Европе, поскольку он тут же приведет к множеству экономических и социальных проблем, вызванных немедленным прекращением поставок нефти и газа. К тому же война легко может перерасти в мировую, указал Богбот.

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