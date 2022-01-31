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31.01.2022 10:35
Рубрика: Экономика

Депутат Госдумы Школкина предупредила о росте цен на молоко

Текст: Татьяна Замахина

Следует готовиться к постепенному росту цен на молоко и молочные продукты. Об этом предупредила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина. Депутат, которую цитирует ее пресс-служба, пояснила, что затраты на себестоимость за год увеличились на 16%, цена реализации молока - на 6-8%, а доходность всего лишь на 6%.

Сейчас последняя почти сведена к нулю, добавила Школкина. "Повышение цен неизбежно, подорожала упаковка до 45% в зависимости от вида, ГСМ - 21-26%, перевозки, свою долю в рост цен привнесла и маркировка", - продолжила она, отметив, что производители не могут держать до бесконечности свои цены на уровне нулевой доходности.

По словам депутата, в аграрном комитете проработают предложения представителей отрасли, которые рассказали народным избранникам о своих проблемах и предложили пути решения. Школина считает, что отрасль находится в так называемых "ножницах": с одной стороны, растет себестоимость из-за увеличения затрат на корма, упаковку, маркировку, а с другой стороны - тотальный контроль за конечной ценой.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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"Я всегда выступала и выступаю против регулирования цен, - заявила она, - более эффективна была бы поддержка малоимущих слоев населения со стороны государства или, например, принятие программы "Школьное молоко", которая показала эффективность во многих регионах".

Ранее ряд ретейлеров молочной программы уведомил о росте стоимости части ассортимента с февраля примерно на 10%. Минсельхоз при этом не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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