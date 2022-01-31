Депутаты предложили запретить уничтожать санкционные продукты

Новости

Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом Виктора Мережко 10:55
Ликсутов: Москва готова предлагать карту "Тройка" другим странам 10:54
В Москве 4-м заведениям общепита грозит закрытие за нарушение антиковидных мер 10:50
Стало известно содержание завещания Леонида Куравлева 10:49
Глава ЛНР: Поставки оружия из РФ помогли бы остудить горячие головы в Киеве 10:39
Депутат Госдумы Школкина предупредила о росте цен на молоко 10:35
Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила запретить педофилам доступ в интернет 10:32
Оппозиции Венесуэлы не удалось добиться референдума по отставке Мадуро 10:25
Названа причина смерти актера, режиссера и сценариста Виктора Мережко 10:24
Аргентина осудила развертывание британской ПВО на Фолклендских островах 10:16
Сообщения о природных катаклизмах продолжают поступать со всего мира 10:16
"Облако осколков" предложили использовать для борьбы с беспилотниками 10:14
Корпус больницы имени Сперанского перепрофилировали под лечение детей с COVID-19 10:06
В Москве проверят законность возведения апартаментов 10:00
В Заполярье из-за COVID-19 отменили все массовые мероприятия 09:58
Самоходный противотанковый комплекс "Корнет-Т" замечен в Беларуси 09:46
Эксперт: Переболевшим COVID-19 следует сдать три анализа 09:40
Власти Латвии сожалеют о закупке электроавтобусов 09:27
Бельгийским начальникам запретили беспокоить подчиненных в нерабочее время 09:15
Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге АТР 08:47
В Роспотребнадзоре назвали средства для уборки, если в доме болеют COVID-19 08:45
Социалисты побеждают на выборах в Португалии 08:40
Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на молочную продукцию 08:35
Глава ЛНР Пасечник: Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники 08:15
Трутнев назвал Приморье лидером экономического развития в ДФО 08:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
31.01.2022 10:00
Рубрика: Власть

Депутаты предложили запретить уничтожать санкционные продукты

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о запрете уничтожения конфискованных и санкционных продуктов. О подготовке такой инициативы сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем Telegram-канале.
Фото: Мария Девахина / РИА Новости Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

По его словам, речь идет о продуктах, пригодных к употреблению, - чтобы это было доказано, они должны пройти государственную экспертизу.

Госдума одобрила проект о лишении свободы за лесные пожары с большим ущербом

"Проект направлен в правительство для получения официального заключения, а затем внесем на рассмотрение Государственной Думы", - заявил депутат.

Как отмечается в пояснительной записке, которую приложил к сообщению Нилов, предлагается использовать эти продукты для государственных и муниципальных нужд.

"Санкционка" и прочий конфискат уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно, что вызывает недовольство в обществе, заявили авторы.

В комментарии "Известиям" Ярослав Нилов привел примеры - речь об изъятой у браконьеров красной икре или фермерской продукции без документов. Если она признается безопасной, нет необходимости в ликвидации, отметил депутат.

В прошлом году похожий проект вносил в ГД зампред фракции СЗРП Олег Нилов. Он также предлагал продукты с истекшим сроком годности пускать в переработку для изготовления кормов для животных.

Совет по правам человека два года назад обращался в правительство с просьбой запретить уничтожение пригодных продуктов питания.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Право Гражданское право Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Глава ЛНР Пасечник: Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники
Военные РФ организовали систему управления войсками на учениях в Беларуси
Иммунолог Крючков: Ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к лету
Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на молочную продукцию
Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году