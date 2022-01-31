Депутаты предложили запретить уничтожать санкционные продукты

По его словам, речь идет о продуктах, пригодных к употреблению, - чтобы это было доказано, они должны пройти государственную экспертизу.
"Проект направлен в правительство для получения официального заключения, а затем внесем на рассмотрение Государственной Думы", - заявил депутат.
Как отмечается в пояснительной записке, которую приложил к сообщению Нилов, предлагается использовать эти продукты для государственных и муниципальных нужд.
"Санкционка" и прочий конфискат уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно, что вызывает недовольство в обществе, заявили авторы.
В комментарии "Известиям" Ярослав Нилов привел примеры - речь об изъятой у браконьеров красной икре или фермерской продукции без документов. Если она признается безопасной, нет необходимости в ликвидации, отметил депутат.
В прошлом году похожий проект вносил в ГД зампред фракции СЗРП Олег Нилов. Он также предлагал продукты с истекшим сроком годности пускать в переработку для изготовления кормов для животных.
Совет по правам человека два года назад обращался в правительство с просьбой запретить уничтожение пригодных продуктов питания.