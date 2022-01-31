Для бизнеса сформируют систему "одного окна"

В рамках эксперимента по поддержке малого и среднего бизнеса на базе цифровой платформы МСП будет сформирована система "одного окна", в рамках которой бизнес сможет подавать заявки на различные услуги и сервисы без сбора документов. Все документы будут собираться в цифровом виде. Эксперимент будет проводиться с 1 февраля 2022 года по 1 февраля 2025 года.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе АО "Корпорация "МСП", в ходе эксперимента предстоит объединить разрозненные источники данных, в результате чего бизнесу не придется собирать большой объем документов и отчетности, например для получения кредита в банке или оформления лизинга. Документы с согласия предпринимателя предоставят органы власти. Кроме того, на основе собранных документов в дальнейшем появится возможность предложить бизнесу адресные меры поддержки.

По словам гендиректора АО "Корпорация "МСП" Александра Исаевича, с августа 2021 года совместно с двумя тысячами представителями бизнеса и экспертами идет тестирование цифровой платформы МСП, которая будет запущена в ближайшее время.

"Цель эксперимента - свести воедино базы данных различных госорганов с тем, чтобы малому бизнесу было проще и удобнее вести свою деятельность. Это сложная и очень важная задача. Ее реализация позволит ускорить все процессы, включая получение кредитов в банке, региональных мер поддержки и другие. На Цифровой платформе будут размещены как государственные, так и коммерческие онлайн-сервисы и услуги", - сообщил Исаевич.

Эксперимент будет доступен для предпринимателей из всех регионов страны. Принять участие смогут как действующие представители малого и среднего бизнеса, так и те, кто только рассматривает для себя такую возможность. Для них будет организован сервис по регистрации бизнеса онлайн и подбору налогового режима. А для самозанятых будут представлены различные обучающие программы.